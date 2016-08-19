Новости Беларуси. Белорусские шахтеры приступили к добыче калийной руды на Гарлыкском горно-обогатительном комбинате. Так, на глубине 295 метров наши специалисты начали горизонтальную механизированную проходку сбойки между стволами рудника. О том, как идет процесс, а он, кстати, уже на финишной прямой, рассказал один из главных исполнителей работ.

Денис Диулин, генеральный директор ОАО «Трест «Шахтоспецстрой»:

Событие знаковое, потому что были большие трудности технической проходки стволов. Данные виды работ на сегодняшний день являются заключительными, так как сдача комбината намечена на 2017 год, на март. Сегодня нами будет разделана камера специального назначения, также будут выполнены работы по возведению загрузочного устройства для аккумулирования руды со всех горизонтов и выдачи на поверхность.

Строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане – один из самых масштабных зарубежных проектов в истории суверенной Беларуси. Контракт подписали еще в 2009 году. Активное строительство началось через несколько лет. Планируется, что в полную силу комбинат заработает уже в 2017 году. Кстати, параллельно со строительством белорусская сторона готовит кадры для Туркменистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.