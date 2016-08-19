На Белорусской АЭС начали установку внутренней защитной оболочки здания первого энергоблока

Новости Беларуси. На Белорусской АЭС установлен верхний ярус внутренней защитной оболочки здания реактора первого энергоблока. Работы прошли успешно.

Внутренняя оболочка – это одна из частей системы защиты реактора.

Она выдерживает как внутреннее давление, так и внешнее воздействие. К примеру, от падающего самолёта, землетрясения или урагана.

Напоминаем: Беларуская АЭС строится в Гродненской области, в 18 километрах от Островца. Она будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 МВт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.