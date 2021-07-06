Позволяет избавиться от ограничений. Предприятия Беларуси вышли на новый цифровой формат торговли

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы сегодня имеем возможность сотрудничать с нашими партнерами из торгово-промышленных палат многих стран. Целый ряд проектов мы начали реализовывать. «Экспорт online» – это проект использования международных торговых площадок. Радует, что наши предприятия пошли, начали регистрироваться – это серьезное дополнение, которое надо сегодня использовать. Более того, я хочу сказать, мне кажется, что электронные торговые площадки позволяют как раз избавиться от тех ограничений, которые, к сожалению, существуют.