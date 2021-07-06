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Позволяет избавиться от ограничений. Предприятия Беларуси вышли на новый цифровой формат торговли

06 июля 2021 17:32
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Новости Беларуси. Онлайн-площадки для продвижения товаров. Отечественные предприятия вышли на новый цифровой формат торговли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позволяет избавиться от ограничений. Предприятия Беларуси вышли на новый цифровой формат торговли-1

В планах белорусско-российского сотрудничества – превзойти потенциал именитых электронных коммерций. Какие возможности открывает электронная торговля и какие барьеры стирает?

О развитии белорусского экспорта в период пандемии и внешнего давления нашему телеканалу рассказали в Белорусской торгово-промышленной палате.

Позволяет избавиться от ограничений. Предприятия Беларуси вышли на новый цифровой формат торговли-4

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Мы сегодня имеем возможность сотрудничать с нашими партнерами из торгово-промышленных палат многих стран. Целый ряд проектов мы начали реализовывать. «Экспорт online» – это проект использования международных торговых площадок. Радует, что наши предприятия пошли, начали регистрироваться – это серьезное дополнение, которое надо сегодня использовать. Более того, я хочу сказать, мне кажется, что электронные торговые площадки позволяют как раз избавиться от тех ограничений, которые, к сожалению, существуют.

Позволяет избавиться от ограничений. Предприятия Беларуси вышли на новый цифровой формат торговли-7

Как белорусы покоряют азиатский рынок и в каких поставках заинтересованы страны Африки? На эти и другие маркетинговые вопросы узнаем ответы уже в это воскресенье, 11 июля.

Интервью с руководителем Белорусской торгово-промышленной палаты Владимиром Улаховичем смотрите в итоговой программе «Неделя».

# Предприятия Беларуси # Экономика # Владимир Улахович # Фотофакт

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