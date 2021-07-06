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Евгений Лукьянов об экономиках Беларуси и России: невозможно их каким-то указом взять и склеить

06 июля 2021 16:42
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Новости Беларуси. О новых возможностях экономического сотрудничества Беларуси и России говорили 6 июля в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Лукьянов об экономиках Беларуси и России: невозможно их каким-то указом взять и склеить-1

Наращивание объемов торговли, расширение экспортных направлений и взаимодействие на местном уровне обсудили с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Евгением Лукьяновым.

Сейчас Россия – один из главных торговых партнеров Гродненской области. На нее приходится более половины экспорта региона. А география контактов более чем обширная: только на прошедшем Форуме регионов двух стран предприятия области заключили сразу 25 соглашений. Сейчас Гродно ищет новые возможные точки соприкосновения. Город готовится к проведению IX Форума регионов Беларуси и России.

Евгений Лукьянов об экономиках Беларуси и России: невозможно их каким-то указом взять и склеить-4

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси:
Здесь самое главное – это синергетическое сопряжение наших экономик. Невозможно их так, знаете, каким-то указом взять и склеить, ничего не получится. Это взаимопроникновение, это взаимопонимание, это поиск оптимальных хозяйственных, экономических решений.

# Беларусь-Россия # Экономика # Евгений Лукьянов # Фотофакт

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