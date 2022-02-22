Экспорт IT-услуг из Беларуси в 2021 году увеличился почти на треть

Новости Беларуси. Экспорт IT-услуг из Беларуси в прошлом году увеличился почти на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты говорят сами за себя: за 2021 год в белорусском IT-секторе плюс 100 компаний. Они уже получили прописку в Парке высоких технологий. Что же до предприятий с иностранными инвестициями, то их всего в Беларуси 6,5 тысячи.