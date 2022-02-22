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Экспорт IT-услуг из Беларуси в 2021 году увеличился почти на треть

22 февраля 2022 16:31
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Новости Беларуси. Экспорт IT-услуг из Беларуси в прошлом году увеличился почти на треть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт IT-услуг из Беларуси в 2021 году увеличился почти на треть-1

Результаты говорят сами за себя: за 2021 год в белорусском IT-секторе плюс 100 компаний. Они уже получили прописку в Парке высоких технологий. Что же до предприятий с иностранными инвестициями, то их всего в Беларуси 6,5 тысячи.

Больше новостей экономики за 22 февраля читайте здесь.  

# It-технологии # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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