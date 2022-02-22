Новости Беларуси. Беларусь заняла первое место в мире по экспорту альтернативной икры. Речь идет о продукте из неосетровых рыб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, на долю нашей страны приходится пятая часть всех поставок. Данные проекта Worldstopexports, специализирующегося на отслеживании торговых потоков, подтверждают, что Беларусь в лидерах по поставкам в этом сегменте. Ценовой показатель экспорта – чуть больше 60 миллионов долларов. Выше, нежели у какой-либо другой страны в мире.