Прямой эфир

Беларусь заняла первое место в мире по экспорту альтернативной икры

22 февраля 2022 16:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Беларусь заняла первое место в мире по экспорту альтернативной икры. Речь идет о продукте из неосетровых рыб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь заняла первое место в мире по экспорту альтернативной икры-1

Так, на долю нашей страны приходится пятая часть всех поставок. Данные проекта Worldstopexports, специализирующегося на отслеживании торговых потоков, подтверждают, что Беларусь в лидерах по поставкам в этом сегменте. Ценовой показатель экспорта – чуть больше 60 миллионов долларов. Выше, нежели у какой-либо другой страны в мире.

Больше новостей экономики за 22 февраля читайте здесь.  

# Экспорт # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Минщине выполнены основные показатели социально-экономического развития за 2021 год. Вот главные цифры
22 февраля 2022 15:11

На Минщине выполнены основные показатели социально-экономического развития за 2021 год. Вот главные цифры

Украіна губляе да 3 млрд долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні»
21 февраля 2022 15:52

Украіна губляе да 3 млрд долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні»

Блогерам і ціктокерам нагадалі аб неабходнасці заплаціць падатак ад размяшчэння рэкламы і донатаў
21 февраля 2022 15:42

Блогерам і ціктокерам нагадалі аб неабходнасці заплаціць падатак ад размяшчэння рэкламы і донатаў