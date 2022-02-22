На Минщине выполнены основные показатели социально-экономического развития за 2021 год. Вот главные цифры

Новости Беларуси. В Минской области выполнены все основные показатели социально-экономического развития за 2021 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, объем валового регионального продукта составил свыше 32 миллиардов рублей. Наблюдается рост. Объем промышленного производства равен также 32 миллиардам рублей. Есть результативность и в животноводстве.

Численность крупного рогатого скота – около 940 тысяч голов. Получено практически 2 тысячи тонн молока. И это больше результата 2021 года. Средний удой – более 6 тысяч килограммов на корову. Высокие показатели и по инвестициям.