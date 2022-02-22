Прямой эфир

На Минщине выполнены основные показатели социально-экономического развития за 2021 год. Вот главные цифры

22 февраля 2022 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области выполнены все основные показатели социально-экономического развития за 2021 год, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На Минщине выполнены основные показатели социально-экономического развития за 2021 год. Вот главные цифры-1

Так, объем валового регионального продукта составил свыше 32 миллиардов рублей. Наблюдается рост. Объем промышленного производства равен также 32 миллиардам рублей. Есть результативность и в животноводстве.

Численность крупного рогатого скота – около 940 тысяч голов. Получено практически 2 тысячи тонн молока. И это больше результата 2021 года. Средний удой – более 6 тысяч килограммов на корову. Высокие показатели и по инвестициям.

# Экономика # Экономика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Украіна губляе да 3 млрд долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні»
21 февраля 2022 15:52

Украіна губляе да 3 млрд долараў у месяц з-за інфармацыі аб «уварванні»

Блогерам і ціктокерам нагадалі аб неабходнасці заплаціць падатак ад размяшчэння рэкламы і донатаў
21 февраля 2022 15:42

Блогерам і ціктокерам нагадалі аб неабходнасці заплаціць падатак ад размяшчэння рэкламы і донатаў

Новости экономики за 18.02.2022
18 февраля 2022 19:48

Новости экономики за 18.02.2022