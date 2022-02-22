Новости Беларуси. Новые точки экспортного роста. Беларусь готова поставить электробусы в Румынию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наши экоавтобусы помогут уезду Марамуреш улучшить транспортную инфраструктуру. Такие договоренности – итог визита наших дипломатов. Особый акцент на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. В перспективе белорусские компании смогут участвовать в тендерах.