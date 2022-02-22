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Новости экономики за 22.02.2022

22 февраля 2022 16:35
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К новостям в мире экономики. На сколько увеличился экспорт IT-услуг? Беларусь готова поставить электробусы в Румынию. И наша страна – лидер по экспорту альтернативной икры в мире.

С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Кристина Сущеня.

Новости экономики за 22.02.2022-1

Цена нефти марки Brent превысила отметку в 99 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года. При этом аналитики предрекают: стоимость может превысить и 100 долларов за баррель на постоянной основе. По крайней мере таков прогноз на третий квартал 2022 года. Сейчас черное золото стоит примерно в полтора раза дороже, если сравнивать с прошлым годом. И, как отмечают эксперты, если такая тенденция продолжится, рост мировой экономики замедлится.

​Экспорт IT-услуг из Беларуси в 2021 году увеличился почти на треть. Читайте здесь.

Новости экономики за 22.02.2022-4

Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 22 февраля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.  

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# Экономическая рубрика # Экономика # Кристина Сущеня # Фотофакт

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