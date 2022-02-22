Новости экономики за 22.02.2022

К новостям в мире экономики. На сколько увеличился экспорт IT-услуг? Беларусь готова поставить электробусы в Румынию. И наша страна – лидер по экспорту альтернативной икры в мире.
С деловым обзором в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Кристина Сущеня.
Цена нефти марки Brent превысила отметку в 99 долларов за баррель впервые с сентября 2014 года. При этом аналитики предрекают: стоимость может превысить и 100 долларов за баррель на постоянной основе. По крайней мере таков прогноз на третий квартал 2022 года. Сейчас черное золото стоит примерно в полтора раза дороже, если сравнивать с прошлым годом. И, как отмечают эксперты, если такая тенденция продолжится, рост мировой экономики замедлится.
Экспорт IT-услуг из Беларуси в 2021 году увеличился почти на треть. Читайте здесь.
Официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. По данным Нацбанка, 22 февраля доллар и евро подорожали, российский рубль подешевел.
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