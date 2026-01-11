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Экспорт и ВВП ставят новые рекорды! Экономические итоги 2025 года

11 января 2026 17:11
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В Беларуси в 2025 году достигнут исторический максимум ВВП. Размер внутреннего валового продукта превысил 88,5 миллиарда долларов. Об этом журналистам заявил министр экономики Беларуси, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

Экспорт и ВВП ставят новые рекорды! Экономические итоги 2025 года-2

Он подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, такие как пандемия и санкции, пятилетний период завершен с положительными результатами. Основной итог – рост экономики, повышение уровня жизни и благосостояния граждан. Также по итогам 2025-го прогнозируется рекордный объем экспорта за последние 10 лет – более 50 миллиардов долларов. 

Экспорт и ВВП ставят новые рекорды! Экономические итоги 2025 года-4

Неплохо в плане экономики и финансов складываются отношения с Россией. В понедельник глава государства принял с докладом посла Беларуси в этой стране. В целом глава государства дал позитивную оценку развитию двустороннего сотрудничества, в частности росту взаимной торговли. Но подчеркнул, что итоговый показатель на 2025-й не выполнен. Среди проблемных зон – снижение темпов в промышленности. Это направление традиционно считается опорным для союзной экономики. Есть и другие вопросы. К примеру, как продвигается внедрение цифровой подписи и на какой стадии проект высокоскоростной железной дороги «Москва – Брест». 

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# Экономика # Юрий Чеботарь # Александр Лукашенко

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