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Минское «Динамо» на домашнем льду прервало серию неудач в КХЛ

13 января 2026 12:22
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Минское «Динамо» на домашнем льду прервало серию неудач в Континентальной хоккейной лиге и обыграло «Адмирал» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала игра в атаке у хозяев не задалась, и в начале второго периода «моряки» вышли вперед. Сравнять счет удалось на 57-й минуте: в меньшинстве отличился Алекс Лимож. В самой концовке парни Дмитрия Квартальнова получили возможность сыграть в большинстве и использовали свой шанс.

За 17 секунд до финальной сирены победную шайбу забросил Вадим Мороз – 2:1 в пользу «Динамо». В голевой атаке принял участие Вадим Шипачев, первым из игроков КХЛ набравший 1 000 результативных баллов. В турнирной таблице «зубры» по-прежнему занимают третье место.

Следующий матч «Динамо» проведет 15 января в Череповце против «Северстали».

# Хоккей

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