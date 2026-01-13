Минское «Динамо» на домашнем льду прервало серию неудач в КХЛ

Минское «Динамо» на домашнем льду прервало серию неудач в Континентальной хоккейной лиге и обыграло «Адмирал» из Владивостока, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сначала игра в атаке у хозяев не задалась, и в начале второго периода «моряки» вышли вперед. Сравнять счет удалось на 57-й минуте: в меньшинстве отличился Алекс Лимож. В самой концовке парни Дмитрия Квартальнова получили возможность сыграть в большинстве и использовали свой шанс.

За 17 секунд до финальной сирены победную шайбу забросил Вадим Мороз – 2:1 в пользу «Динамо». В голевой атаке принял участие Вадим Шипачев, первым из игроков КХЛ набравший 1 000 результативных баллов. В турнирной таблице «зубры» по-прежнему занимают третье место.