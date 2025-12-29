Лукашенко утвердил изменения налогового законодательства

В Беларуси меняется налоговое законодательство. Соответствующий закон подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В то же время корректировка Налогового кодекса на будущий год не предусматривает кардинальных изменений и обусловлена необходимостью точечной донастройки системы, направленной на повышение справедливости налогообложения. Для подавляющего большинства граждан и организаций налоговая нагрузка в реальном выражении остается прежней.

Что касается граждан, расширяется прогрессивная шкала подоходного налога: базовая ставка 13 % сохраняется для более чем 98 % работающих, повышенные ставки 25 % и 30 % применяются только к сверхвысоким доходам. При этом порог для применения ставки 25 % увеличен с Br220 тыс. до Br350 тыс. в год. Для дивидендов сохраняется отдельная шкала – 13 % и 25 %.

Вводятся также повышающие коэффициенты по налогу на недвижимость для крупных домов и квартир, увеличивается налог на мощные мотоциклы премиум-класса. Для организаций отменяются отдельные неэффективные льготы, выравниваются ставки в игорной отрасли, корректируются ставки для отдельных категорий плательщиков. По ряду социально значимых товаров снижается НДС. Ставки акцизов и ряда иных налогов индексируются в основном на уровень инфляции.