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Анна Гуськова заняла 9-е место на заключительном этапе Кубка мира по лыжной акробатике

13 января 2026 12:19
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Белоруска Анна Гуськова заняла 9-е место на заключительном этапе Кубка мира по лыжной акробатике, соревнования завершились в Лейк-Плэсиде, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в квалификации стала восьмой, а в полуфинале – девятой. Результат белоруски – 70, 87 балла. А выиграла в финале американка Кайла Кун.

В этом сезоне Кубка мира Гуськова выступила на трех из шести этапах, занимая 9-е позиции. В США выступили еще две белоруски: Анастасия Андриянова и Анна Деруго расположились на 14-й и 15-й позициях В генеральной классификации Гуськова стала 19-й, а выиграла общий зачет китаянка Сюй Мэнтао. У парней лучшим из белорусов на этапе стал Владислав Вознюк: он 24-й.

# Зимние виды спорта

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