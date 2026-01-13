Ирина Шиманович пробилась во 2 раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису

Вслед за Александрой Саснович во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису пробилась Ирина Шиманович, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

13 января белоруска, занимающая в рейтинге 153-е место, обыграла 207-ю ракетку мира, опытную австралийку Арину Родионову. Матч не был простым. Первый сет Шиманович выиграла на тай-брейке 7:4, во втором – уступила 5:7. В решающей партии белоруска была в роли догоняющей, но в итоге вырвала победу 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 40 минут. Следующей соперницей нашей теннисистки станет испанка Марина Бассольс.