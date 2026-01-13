Белорусы провели матчи в НХЛ – результаты

Белорусы провели матчи в Национальной хоккейной лиге. Голкипер Никита Толопило провел хороший матч в составе «Ванкувера» против «Монреаля», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наш вратарь отразил 35 бросков, но это не помогло его команде – поражение 3:6.

«Чикаго» с Артемом Левшуновым уступил «Эдмонтону» 1:4. Белорусский защитник провел на льду 24,5 минуты, нанес три броска по воротам, совершил шесть силовых приемов и заблокировал один выстрел соперника. Еще один наш защитник Илья Соловьев не помог «Колорадо» справиться с «Торонто» – поражение в овертайме 3:4. Белорус отыграл чуть больше 9 минут, нанес 2 броска. Показатель полезности – «-1». В этом сезоне у Соловьева – 14 встреч в НХЛ и 3 набранных очка.