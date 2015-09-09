«ЭКСПО-2015» в Милане: белорусский павильон вошел в «топ-10» самых запоминающихся и посещаемых

Новости Италии. По-белорусски и о Беларуси 9 сентября говорят в Милане. Центром притяжения посетителей всемирной выставки «ЭКСПО-2015» стал павильон нашей страны. В Национальный день Беларуси здесь угощают исключительно блюдами нашей кухни, на сцене выступают исключительно белорусские артисты. Официальную делегацию возглавляет премьер-министр.

На открытии Андрей Кобяков говорил о весомом вкладе, который Беларусь вносит в обеспечение мировой продовольственной безопасности. Также свою подпись он оставил под Миланской хартией. Это документ, который как раз-таки и регулирует вопросы продовольственной безопасности, медицины и не только.

На фоне этого трактора сделано уже сотни селфи. А, может быть, даже тысячи. Говорят, особенно полюбился наш «Белорус» китайцам. Некоторые даже хотели его купить. Кстати, именно наш белорусский трактор и приглашает всех гостей в павильон.

Посетители выставки:

Павильон красивый, оригинальный. Я впервые приехала на «ЭКСПО» и я в восторге.

Самые хорошие слова в адрес вашей страны, концептуальный павильон, свежая идея, молодая.

Очень оригинальный, очень красивый и зеленый павильон. А что я знаю о вашей стране? К сожалению, очень мало, но я надеюсь, что благодаря этой выставке смогу открыть для себя Беларусь.

Как раз в этом и есть главный смысл «ЭКСПО» – презентовать страну и прорекламировать свои достижения. И, кстати, успехи у белорусского павильона есть, – отмечает Наталья Кураш. По версии одной консалтинговой компании, наш «кусочек Синеокой в Милане» уже вошел в десятку самых запоминающихся и самых посещаемых. О «топ-10» «ЭКСПО» даже планируют снимать фильм.

Наталья Кураш, директор национального павильона Беларуси на всемирной выставке «ЭКСПО-2015»:

Информационные материалы, которые у нас есть, привлекают любого посетителя выставки. У нас посещаемость уже около 800 тысяч. Только на прошлых выходных, которые были сейчас, у нас в день было 20 тысяч человек.

В 2015 году участников как никогда много: 145 стран удивляют более 20 миллионов гостей. Нынешний форум уже окрестили рекордным и самым масштабным. Работы это, несомненно, добавляет и волонтерам. А их здесь как минимум несколько сотен.

Сесилья Антоначи, участник всемирной выставке «ЭКСПО-2015»:

На выходных было очень много людей на «ЭКСПО»: около 50 тысяч человек. Цифры огромные.

Карло Даргенсия, участник всемирной выставке «ЭКСПО-2015»:

Наша главная функция – помочь базовой информацией, рассказать, где расположены павильоны, дать карты, посоветовать что-то. Ваш павильон я посетил два дня назад, он очень красивый, большой, чистый и очень интересный, да и задумка впечатляет.

Кстати, то, что Милан будет принимать всемирную выставку «ЭКСПО», известно стало еще в 2008 году. Мировой столице моды в борьбе за право быть в центре таких событий обогнать пришлось турецкий Измир. В итоге не прогадали. Впрочем, для столицы Ломбардии такой опыт не первый. Однажды Милан принимал всемирную выставку. Правда, было это уже столетие назад. Тогда мероприятие приурочили к пуску железнодорожного тоннеля в Альпах. На этот раз в мировую столицу моды привезли и белорусский колорит.

Приветственные слова, торжественное поднятие белорусского и итальянского флагов. Именно так 9 сентября начался на «ЭКСПО» этот день. А, точнее, Национальный день Беларуси. По такому поводу в Милане большая правительственная делегация во главе с премьер-министром нашей страны. Многочисленным съемочным группам делегаты признаются: впечатляет – на 25 гектарах территории такой размах и такой «межнациональный колорит».

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

У нас порядка 50 тысяч человек посетителей проходит еженедельно. То есть вы представляете, какое это количество людей. Кто-то впервые открывает Беларусь, а кто-то с новой стороны видит Беларусь. Естественно, оцифровать вот этот эффект того, что люди видят – наш производственный, туристический, культурный потенциал и вообще потенциал страны, что есть такая страна в центре Европы и она очень привлекательная, очень симпатичная и в которой можно делать бизнес, это дорого стоит.

«ЭКСПО» не раз сравнивали мундиалем или Олимпиадой и неофициально называли чемпионатом мира среди стран. Тут и интерес публики зашкаливает, да и соревновательная борьба чувствуется за интерес международных гостей. Правда, нередко такая выставка – еще и попытка для стран выйти на новый уровень отношений. Взять, к примеру, Беларусь и Италию.

Карло Календа, первый заместитель министра экономического развития Итальянской Республики:

Я очень надеюсь, что в ближайшие годы торгово-экономические отношения и товарооборот между Беларусь и Италией возрастут. Также надеюсь на более плодотворное сотрудничество в сельскохозяйственной сфере. Италия заинтересована в белорусской продукции. Она действительно хорошего качества.

Дипотношениям между двумя странами не одно десятилетие. В эту теплую страну поставляется почти 200 наименований товаров. Нефтепродукты, калийные удобрения, черные металлы. Все это в приоритете. Италия входит и в группу лидеров по количеству созданных совместных и иностранных предприятий в нашей стране. Но на этом стороны останавливаться не намерены.

Новые точки соприкосновения Беларусь ищет и с итальянскими регионами. В том числе Ломбардией. Нередко ее называют самой развитой в экономическом плане областью Италии. Она играет ведущую роль во внешней торговле страны. Как раз Милан и есть местная экономическая и финансовая столица. Годовой внешнеторговый оборот области превышает 38 миллиардов евро.

Кстати, о новых контрактах говорить будут и 10 сентября. Планируется, что белорусская правительственная делегация посетит местные машиностроительные гиганты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.