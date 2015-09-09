Новости Беларуси. В Гомельской области дожди позволили наконец-то начать сев озимых культур. Продолжительная засуха поставила под угрозу будущий урожай, потому сейчас работа только набирает обороты. Пшеницу, рожь и тритикале аграрии должны посеять до конца сентября. Площади большие: 300 тысяч гектаров. Сроки поджимают.

Оптимальные сроки сева озимых в Гомельской области наступили еще на прошлой неделе. Однако к реальному севу приступить тогда смогли всего в нескольких районах области. Всему виной продолжительная засуха. Например, на этом поле в Гомельском районе сколько-нибудь значительных осадков не было почти год.

Дожди, внезапно сменившие аномальную жару, дали аграриям надежду на будущий урожай. Как только в почве был создан минимальный запас влаги, давно готовая к работе техника вышла на поля.

Александр Кострома, директор сельхозпредприятия «СлавМол»:

После дождей 4-5 сантиметров промокло. При предпосевной подготовке агрегата, при выравнивании эта почва смешалась с сухой, создался сантиметров 7-10 увлажненный слой. Ниже, конечно, все сухо.

Этой влаги в почве хватит максимум на пару недель развития растений. Все надежды на то, что дожди не прекратятся, но аграрии не унывают. Как гласит народная мудрость, помирать собирайся, а жито сей.

Александр Тусов 10 лет пашет, сеет, убирает хлеб. Для него каждая туча на небе сегодня как подарок.

Александр Тусов, механизатор сельхозпредприятия «СлавМол»:

Земля отличная – дождик прошел. Почти год дождя не было хорошего. Конечно, переживаем за колхоз.

Для того, чтобы уложиться в отведенные сроки, Александр и его коллеги должны засевать не менее 140 гектаров в сутки. Работать придется минимум в две смены. Благо, техническая оснащенность хозяйства не вызывает никаких вопросов. 12 энергонасыщенных тракторов плюс современные землеобрабатывающие и посевные агрегаты позволяют обеспечить нужный темп работы.

Александр Кострома, директор сельхозпредприятия «СлавМол»:

Трудный темп, тяжелый, плотный, но посильный. За 20 дней, я думаю, справимся.

Работа только набирает обороты, но уже к вечеру среды в области был засеян каждый 10 гектар, отведенный под озимые. Параллельно хозяйства ведут массовую уборку картофеля и заготовку кукурузы на силос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.