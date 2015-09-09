ЭКСПО-2015: Национальный день Беларуси проходит 9 сентября на Всемирной выставке в Милане

Новости Италии. О белорусской деловой и инвестиционной привлекательности 9 сентября будут говорить в Италии. На Всемирной выставке в Милане пройдет Национальный день нашей страны. Участие в этом важном имиджевом событии примет представительная белорусская делегация во главе с премьер-министром.

В центре внимания – возможности и перспективы Беларуси благодаря членству в Евразийском экономическом союзе. Помимо делового разговора подготовлена и обширная культурная программа. Корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ – с места событий.

Анастасия Иванникова, СТВ:

От истинной Италии в Милане мало что можно найти, но зачастую именно столица Ломбардии становится точкой концентрации мировых СМИ. Вспомнить хотя бы Неделю мировой моды, которая собирает самых ярких модельеров современности. А теперь уже с мая принимает Милан еще и Всемирную выставку EXPO-2015.

145 стран и 20 миллионов гостей. Однажды Милан уже принимал выставку достижений. Это был 1906 год. Тогда мероприятие приурочили к пуску железнодорожного туннеля в Альпах, который соединил Милан и Париж. Столетие спустя итальянская столица моды вновь выбрана в качестве места проведения мероприятия. В ходе голосования обогнать удалось турецкий Измир.

Выставка ЭКСПО – событие по-настоящему грандиозное. Проходит раз в два года, раньше и вовсе – в пятилетие. Сравнить можно разве что с мундиалем или олимпиадой по уровню интереса публики. Свои достижения и ноу-хау государства выставляют в павильонах. Об особенностях такого кусочка Беларуси в Милане говорили не раз. Хлеб, соль и вода – три составляющие, дающие человеку энергию для жизни. А совсем рядом колесо водяной мельницы. Всё это символизирует богатства белорусской земли. Впрочем, девизу ЭКСПО-2015 полностью соответствует: «Накормить планету. Энергия для жизни». Такое «золото Синеокой» изо дня в день оценивают сотни гостей.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Здесь пройдет Национальный день Беларуси. Милан посетит большая правительственная делегация. В планах – проведение бизнес-переговоров, многосторонних деловых встреч. А завершится празднование вечерним концертом.

Обновлено в 13.30

В эти минуты центром притяжения для посетителей всемирной выставки стал павильон нашей страны. К вкусной дегустации продуктов питания, блюд белорусской кухни организаторы подготовились основательно. Происходящее здесь уже успели назвать «Белорусскими Дожинками в Италии». На открытой сценической площадке проходит концерт творческих коллективов.

Белорусский павильон занимает площадь более тысячи квадратных метров и входит в десятку самых запоминающихся среди 54 национальных экспозиций в Милане.

На открытии Дня Беларуси в «ЭКСПО-Центре » запущено «Колесо жизни» – это символ вечного движения природы и судьбы. Ближе к вечеру запланированы бизнес-встречи и многосторонние деловые переговоры на конференции в Миланской фондовой бирже.