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ЭКСПО-2015: Правительственная делегация Беларуси находится с визитом в Милане

09 сентября 2015 14:01
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Новости Беларуси. Колесо жизни запущено. В Милане на Всемирной выставке «ЭКСПО-2015» – национальный день Беларуси. Приветственные слова, торжественное поднятие белорусского и итальянского флагов – с такой церемонии начались торжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По такому поводу в Милане находится большая правительственная делегация во главе с премьер-министром нашей страны. В этом году участников всемирной выставки как никогда много – 145 стран.  Нынешний форум уже окрестили рекордным и самым масштабным. Сегодня центром его притяжения стал белорусский павильон.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
У нас порядка 50 тысяч человек посетителей проходит еженедельно. То есть вы представляете, какое это количество людей. Кто-то впервые открывает Беларусь, а кто-то с новой стороны видит Беларусь. Естественно, оцифровать вот этот эффект того, что люди видят – наш производственный, туристический, культурный потенциал и вообще потенциал страны, что есть такая страна в центре Европы и она очень привлекательная, очень симпатичная и в которой можно делать бизнес, это дорого стоит.

К сегодняшней вкусной выставке-дегустации организаторы подготовились основательно. Происходящее здесь уже успели назвать «Белорусскими Дожинками в Италии». На открытой сценической площадке проходят концерты  творческих коллективов.

Белорусский павильон занимает площадь более тысячи квадратных метров. И сегодня здесь было  запущено «Колесо жизни». Символ вечного движения природы и судьбы – не просто дизайнерский ход.  От участия  Беларуси в  выставке «ЭКСПО-2015» ожидают  значительный экономический эффект.

# Экономика # Выставки в Беларуси и мире # Андрей Кобяков

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