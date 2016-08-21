Экономист Георгий Гриц – о государственно-частном партнерстве на примере торговой сети «Евроопт»

Новости Беларуси. На неделе специалисты Института экономики Национальной академии наук обнародовали результаты исследования уровня цен в крупных торговых сетях республики.

Мониторинг охватил основных игроков белорусского рынка, а для анализа эксперты отобрали без малого 2 тысячи наиболее востребованных товаров. В результате самые низкие цены зафиксировали в торговой сети «Евроопт». В среднем, цифры на ценнике здесь ниже на 13 – 19%, но разница с некоторыми сетями достигает 22%. Наименьшее превышение цен зафиксировано на мясомолочную продукцию, рост стоимости которой в определенной степени сдерживается государством. Но по другим группам товаров, таким как фрукты, кофе, консервы разница в цене оказалась существенной: от 20%, достигая в некоторых случаях 55%.

Лидерство крупнейшего ритейлера страны экономисты объяснили грамотной ценовой политикой: сеть активно работает с производителями и поставщиками, самостоятельно развивает импорт, делает ставку не на величину торговых надбавок, а на товарооборот.

Тему, которая волнует каждого, продолжим с гостем программы «Неделя» на СТВ – это известный экономист Георгий Гриц.

Георгий Васильевич, добрый вечер.

Георгий Гриц, член рабочей группы, заместитель директора по науке Центра системного анализа и стратегических исследований НАН Беларуси:

Добрый вечер.

У нас есть совершенно очевидный лидер, который впереди других торговых сетей на 15, а по некоторым позициям на 20 и более процентов. За счет чего?

Георгий Гриц:

Фактически, да. В принципе, всегда в рынке есть погоня за лидером. Это одна из маркетинговых стратегий. Этот лидер – ожидаемый результат. Все 5 исследований показали явное преимущество «Евроопт». При том, если говорить с точки зрения потребителя, то средняя потребительская картина… Конечно, можно где-то пачку сигарет или бутылку пива купить дешевле. Но если говорить о потребительской корзине, то в «Евроопте», однозначно, из года в год на одну пятую часть бюджета можно потратить меньше. Вот это такое явное преимущество. И, опять-таки, этот игрок, у которого десятки процентов есть ценовое преимущество, он играет своеобразную роль рыночного регулятора. То есть если там в 2 раза цена выше, то ты же должен понимать, что потребитель уйдет из какой-то сети туда, в более дешевую сеть.

Георгий Васильевич, объясните мне, человеку, который, может быть, не очень понимает в этих рыночных, экономических нюансах и процессах. Вот у меня рядом с домом два крупных гипермаркета, примерно одинаковых по размеру. Почему килограмм апельсинов здесь стоит, предположим, 2 рубля, а здесь 2.50? За счет чего?

Георгий Гриц:

Одно из преимуществ торговых сетевых структур – эффект масштаба. Оставим за кадром потребкооперацию – у нее отдельная история, как говорил Лев Толстой. Значит, в «Евроопте» сегодня 460 торговых точек. То есть, закупив, проведя процесс или переговорный на 10 тонн апельсинов или на 50 килограммов, наверное, цену можно взять другую. Можно говорить о другом, не об апельсинах, а можно выбрать какой-то другой товарный продукт – ту же бакалею. То есть у «Евроопта» есть еще одна такая фишка, я бы даже сказал. Это размещение заказов, в том числе и на белорусских предприятиях – это поддержка белорусского производителя под собственной торговой маркой с гарантированным сбытом. То есть, когда ты гарантируешь приобретение товара, естественно, ты имеешь право требовать меньшую какую-то наценку.

Вы знаете, в политике есть такое понятие – «искусство дипломатии». Это из этой серии?

Георгий Гриц:

Совершенно верно. С этой точки зрения то, о чем мы с вами сейчас говорим, приход больших сетевых игроков в малый населенный пункт – это, я бы даже сказал, социальная задача, своеобразный посыл государству. То есть государство должно стимулировать приход крупных игроков, у которых есть оборот, инвестиционные ресурсы, в населенные пункты. Другое дело, что алгоритм работы в населенных пунктах должен быть несколько другой. То есть это не значит, что в маленьком населенном пункте, где 20 дворов, надо строить гипермаркет.

Там другие экономические законы, чем в крупном городе.

Георгий Гриц:

Я бы сказал, не экономические законы, а логистика. То есть там другая логистика должна быть. То есть в деревню, где 20 дворов, нужно привезти автобус и с этого автобуса отвезти в агропромышленный городок. Это я к примеру. Но в агропромышленном городе, я считаю, обязательно должны быть такие мини-гипермаркеты. «Евроопт» или другие, как говорится, пусть победит сильнейший. Пока сильнейший – «Евроопт».

Если мы сегодня говорим о поддержке реального сектора экономики, может, надо говорить о поддержке товаропроводящей сети. Но не через раздачу денег, которых и так нет, а через преференции. И преференции – на конкурсной основе. Надо создать вот такой-то логистический центр торговый, надо организовать там автолавку – объявляем конкурс. И государственные, и негосударственные, они на равных условиях конкурируют. Мне кажется, к этому постепенно идем и в реальном секторе уже пришли. Следующий шаг за торговлей. С этой точки зрения, я думаю, это тот формат, как сейчас можно говорить, государственно-частного партнерства. Вот только в рамках этого формата, учитывая интересы и государства, и местных властей, и покупателей, и инвесторов (в данном случае мы говорим о «Евроопте»), можно достичь той цели, которая всех устроит.