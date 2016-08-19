Энергия солнца, ветра и воды: Президент провел совещание по вопросам развития местных видов топлива

Новости Беларуси. Энергия солнца, ветра и воды. О развитии местных видов топлива шла речь 19 августа на совещании у Президента. Александр Лукашенко потребовал более активной работы в этом направлении. Ведь использование таких ресурсов – это и чистая экология, и экономия. Более двух миллиардов кубических метров газа в год удается заместить местными видами топлива. А в условиях зависимости Беларуси от импортных энергоресурсов этот вопрос с каждым годом встает все острее.

Ветер, солнце, вода, древесина и торф. Своего газа в стране нет, нефть тоже приходится импортировать. Но альтернативные источники энергии и местные виды топлива свое слово на всю мощь еще не сказали. Их рациональное использование – это и экономия, и экология.

О местных видах топлива, о возобновляемых ресурсах на самых разных уровнях говорилось не раз. И не только говорилось. Принят целый ряд необходимых решений. Сегодняшнее совещание – контрольное, – отмечает Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы экспериментально с вами построили несколько таких котельных, попросту говоря, несколько таких пунктов. И не несколько, а, наверное, их уже не одна сотня, может, и тысяча. Мелких, больших, больших. Которые производят тепло с использованием местных видов топлива. Мы также принимали решение о производстве собственного отопительного оборудования, котлов и прочих, для того, чтобы наши котельные обеспечить этими котлами. То есть была принята масса решений в этом плане. Речь идет сегодня об эффективности хозяйствования и необходимости снижения затрат. Вопрос не только в импорте нефти, газа, электроэнергии, которые используются в виде топлива, но и о снижении затрат. А поскольку нефть и газ прилично стоят, да и уголь, который мы закупаем полностью, надо использовать свое. Эта проблема еще отягощается тем, что больно смотреть, когда у нас огромное количество этих биоресурсов, которые можно использовать на топливо, просто пропадает. Сейчас чрезвычайно важно активизировать работу по использованию собственных ресурсов, чтобы как можно меньше зависеть от импорта и сократить себестоимость производимой продукции.

Результаты есть. За два десятилетия ВВП страны вырос в 2,5 раза. При этом энергозатраты не увеличились. Более двух миллиардов кубических метров газа в год удалось заместить местными видами топлива. Правда, это лишь 10-я часть от импортируемого. Тратим на закупку порядка 3 миллиардов долларов в год. Очевидно, что это не предел экономии. В чем причина малоэффективного использования природных богатств – один из главных вопросов совещания.

Александр Лукашенко:

Мне докладывают о фактах нерациональной эксплуатации действующих энергоустановок и реализации экономически необоснованных проектов. То есть если и построили какую-то энергоустановку, к примеру, где-то мы в Пружанах были в свое время и рассматривали, как пилотный проект установку. Там, насколько я помню, нам некуда летом было девать тепло. Я специально привожу этот пример, потому что это безобразие. Летом излишки тепла выбрасывались просто в воздух. Так? И тогда мне пообещали: и сушилку для дров построим или для мебельного производства, и зерносушилку поставим. Чего только тогда там не ставили. Прошло время и немало лет. Как используем имеющиеся энергоустановки? Есть и экономически необоснованные проекты. То есть собираемся строить энергоустановку за бешенные деньги, понимая, что она никогда не окупится и будет всегда убыточной. Это вообще преступление.

Сегодня в Беларуси действуют более 3200 источников на местных топливно-энергетических ресурсах. Как показывает практика, стране выгодно строить крупные биогазовые установки. Для этого нужно изменить типовые проекты строительства и модернизации животноводческих ферм и птицефабрик. А для использования коммунальных отходов пересмотреть стандарты строительства полигонов.

Программу на 2016-2020 год еще будут дорабатывать. Энергетическая система Беларуси – 9300 мегаватт. Потенциал местных источников энергии – около 10-15%. Они не станут определяющими, но будут хорошим подспорьем.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Программу мы выполнили, причем выполнили по верхней планке. Начинали с того, что в 2005 году, например, котельная на печном топливе на отопление по всей республике 17% только источников энергии были местные виды топлива. А по факту 2015 года это 29%. При задании 28-30% мы сделали 29,5%. Выработка энергии на местных видах топлива, на дровах, на щепе, на торфе и так далее на 20-30% дешевле, чем выработка энергии на тепловых станциях на газу. Поэтому это уже не баловство, это реальный экономический эффект.

Энергетический ресурс солнца, ветра и биомассы Беларусь сегодня использует менее чем на 1%. Дороговизна установок – фактор существенный. Но при правильном планировании такая электроэнергия в белорусских условиях вполне конкурентоспособна. А вот эффективность использования местных видов топлива для выработки теплоэнергии в котельных и мини-ТЭЦ во многом зависит от рациональности управления и хозяйственности на местах.

Владимир Семашко:

Были созданы на торфобрикетном заводе мощности под 120 тысяч тонн торфобрикета в год для обеспечения жодинской котельной. К сожалению, они используют сегодня максимум 25%. Поэтому будем думать – это не по-хозяйски. То топливо, которое заготовлено, мокнет, гниет даже иногда щипа и так далее. Если в режиме реального времени щепу поставить на станцию – это одна калорийность. А когда она промокнет, прокиснет, надо в 2-3 раза больше сжечь топлива, чтобы получить энное количество калорий.

Впрочем, наращивать объемы альтернативной энергии нужно с умом. Особенно с учетом ввода в эксплуатацию белорусской АЭС. Допустить избыток электроэнергии никак нельзя, ведь это существенно увеличит срок окупаемости дорогостоящих объектов. Ввод атомной электростанции и рациональное использование других источников позволит Беларуси из тех самых 9300 мегаватт потребности обеспечить себе если не половину, то порядка 30-40%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.