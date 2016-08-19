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Сотрудничество Минска и Шанхая: новый бизнес-центр появится на улице Софьи Ковалевской

19 августа 2016 17:33
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Новости Беларуси. Между Минском и Шанхаем. Несколько десятков инвестиционных площадок готов предоставить Московский район столицы своим китайским коллегам из района Цзядин. Первым из них воплотят проект на улице Софьи Ковалевской. Это будет бизнес-центр. Его строительство уже началось. Он будет включать в себя физкультурно-оздоровительные комплексы, административную и торговую составляющую.

Кроме того, деловые партнеры 19 августа договорились о развитии торгово-экономических отношений и сотрудничестве в социальной сфере, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Крепак, глава администрации Московского района:
Сегодня реализуется основной проект белорусско-китайского технопарка. Я думаю, что он как раз в себя включит ряд субъектов хозяйствования, которые будут его непосредственными участниками. В первую очередь он даст нам те рабочие места, которые ставит нам сегодня задачей глава государства.

# Экономика # Беларусь-Китай # Александр Крепак

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