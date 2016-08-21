Энергетика Беларуси: какие местные виды топлива выгодно развивать?

Новости Беларуси. Энергия солнца, ветра и воды. О развитии местных видов топлива на неделе говорили на совещании у Президента. Александр Лукашенко потребовал более активной работы в этом направлении. Ведь использование таких ресурсов — это и чистая экономия, и экология, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Котельная с нежным названием «Катин бор» обогревает квартиры в 84 домах Бреста. Целый микрорайон! А топливо для нее – то, что раньше валялось под ногами – обычная древесная щепа. Котельная поставляет не только тепло в батареи, но и горячую воду в краны. В местном бюджете древесная щепа сохраняет значительные суммы. Газа теперь надо меньше. Старая котельная на «голубом топливе» за год поработала всего 35 дней.

Александр Котляревич, заместитель начальника производственно-технического отдела Брестского котельного хозяйства:

Экономия с начала года составила 5,6 миллиардов неденоминированных рублей, то есть в старых ценах. Если бы работали на природном газу, соответственно, эту сумму нам бы пришлось выплачивать, и себестоимость тепловой энергии была бы больше.

За пятилетку котельных на местном топливе – от торфа до твердых отходов – стало вдвое больше. Белорусская энергосистема смогла снизить потребность в газе на два миллиарда кубометров. Однако это только десятая часть закупаемого объема. Цена «голубого топлива» для энергосистемы Беларуси – 3 миллиарда долларов ежегодно. Так что каждый отопительный сезон буквально влетает в копеечку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Больно смотреть, когда у нас огромное количество биоресурсов, которые можно использовать как топливо, просто пропадает. Поэтому сейчас чрезвычайно важно активизировать работу по использованию собственных ресурсов, чтобы как можно меньше зависеть от импорта и сократить себестоимость производимой продукции.

Мне докладывают о фактах нерациональной эксплуатации действующих энергоустановок. Есть и экономически необоснованные проекты. То есть собираемся строить энергоустановку за бешенные деньги, понимая, что она никогда не окупится и будет всегда убыточной. Это вообще преступление.

В Беларуси как минимум 15 видов местного топлива. Оно в земле, валяется на свалках, растет в лесах. Практически само падает под ноги.

Здесь киловатты из древесной щепы вырабатывают уже три года. Каждые шесть месяцев экономится около 350-ти тысяч долларов.

Дмитрий Миронов, исполняющий обязанности директора УП «Минсккоммунтеплосеть»:

В 2017-ом году планируется строительство еще одного теплоисточника. Его реализаци, по нашим оценкам, позволит нам замещать около миллиона долларов.

На этом комбинате хлебопродуктов тепло получают из зерновой шелухи. Установка окупилась за 3 года. Сейчас – чистая прибыль.

Владимир Рабец, заместитель главного энергетика по теплотехнике комбината хлебопродуктов:

Наше предприятие за счет внедрения этих котлов получает годовой прибыли 500 миллионов рублей.

По добыче торфа Беларусь третья в мире. В пересчете, эти брикеты из болота дешевле природного газа более чем в 2,5 раза. А топливный фрезерный торф и вовсе в 4! До 1960-го года на этом сырье работало большинство электростанций Беларуси. Однако в рамках советской экономики выгодней было привязать предприятия к газу. После развала Союза республика стала восстанавливать использование местного топлива.

Местные виды топлива для Беларуси – инструмент быть конкурентнее на рынке.

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это не будем определяющим. Это будет подспорье. В лучшем случае, 10 – 15% от мощностей, которые нужны для того, чтобы обеспечить нормальную работу нашей экономики. И для того, чтобы обеспечить население тоже теплом, электроэнергией. С запуском атомной станции почти четверть энергии будет вырабатываться на ней.

Местные виды топлива в Беларуси будут использоваться шире, как и альтернативная энергия из солнца, ветра, воды. Уже в следующем году появятся две гидроэлектростанции – в Полоцке и Витебске. Поручение Президента – подкорректировать программу в сфере энергосбережения, определив тем самым все шаги на ближайшие пять лет.