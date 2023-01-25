Как развивается электротранспорт в Беларуси? Роман Головченко посетил «Белкоммунмаш»

Новости Беларуси. Перспективы и сроки создания отечественного легкового электромобиля 25 января обсуждали на «Белкоммунмаше», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь прошло совещание по развитию электротранспорта во главе с премьер-министром нашей страны. Роман Головченко отметил существенные результаты в грузовом и пассажирском транспорте. Большая научно-исследовательская работа видна и по легковушкам. Остается выйти на создание полноценного автомобиля.

Что же касается в общем работы предприятия, то спрос на продукцию высокий. В 2023 году здесь планируют выпустить 300 единиц техники.

Тарас Мурог, генеральный директор предприятия по производству электротранспорта:

В основном Российская Федерация, Казахстан проявляют интерес. Но мы не останавливаемся – смотрим на другие рынки. Практически все регионы России: есть и Сибирь, есть контракт крупный – Екатеринбург, есть контракт – Краснодар, продолжаем двухгодичный контракт по Питеру. Целимся также на Москву. Нижний Новгород – тот проект, который мы открывали совместный с трамваем, тоже очень интересно. Трамвайная тематика очень востребована на рынке Российской Федерации.