Новости экономики за 26.01.2023

Министерства финансов Беларуси и России обсудили вопросы взаимодействия в ювелирной сфере. Как изменится совместный экспорт драгоценной продукции? Какие технологии, по данным Минэнерго, позволят предотвратить хищение электроэнергии, особенно в садовых товариществах? В каком регионе страны самая высокая средняя зарплата по итогам декабря и можно ли самому себе запретить получить кредит в банке? Экономическая картина дня в деловом обзоре Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ПЛАНИРУЮТ НАРАСТИТЬ СОВМЕСТНЫЙ ЭКСПОРТ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОДУКЦИИ Беларусь и Россия планируют нарастить совместный экспорт ювелирной продукции. Министерства финансов обеих стран обсудили вопросы взаимодействия в сфере деятельности с драгоценными металлами и камнями. Профильные ведомства двух стран хотят реализовать пилотный проект по созданию онлайн-площадки для торговли ювелирными изделиями. Продукция будет экспортироваться из ЕАЭС на рынок в третьи страны. Для реализации проекта необходимо оцифровать внутренние процессы ювелирной отрасли, а далее – создать новую инфраструктуру и систему логистики. Запущенная в Беларуси и России маркировка ювелирных изделий – хорошая основа для дальнейшего безбумажного взаимодействия с контролирующими органами и возможность для оформления экспорта «в один клик».

ЕЭК ОТМЕТИЛА СОКРАЩЕНИЕ ВНЕШНЕГО ДОЛГА СТРАН ЕАЭС Совокупный внешний долг государств Евразийского экономического союза снизился на без малого 62 миллиарда долларов к ноябрю 2022 года. Сокращение наблюдалось в Беларуси, Казахстане и России. В течение двух лет во всех государствах ЕАЭС снижается внешний долг в процентах к ВВП. За предшествующие 10 лет аналогичное синхронное снижение этого индикатора во всех государствах союза наблюдалось в 2017 году. В России планируют ввести самозапрет на получение кредитов и займов.

РЕКОРДНЫЙ РОСТ СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЫ В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА ЗАФИКСИРОВАН В БЕЛАРУСИ Средний заработок по стране за месяц вырос сразу на 16 %. Это рекордный скачок в национальной валюте за последние пять лет в истории наблюдения за динамикой доходов населения в Беларуси. Декабрьская зарплата выросла на 267 рублей по сравнению с ноябрем 2022 года. Традиционно самая высокая средняя зарплата в декабре зафиксирована в Минске – 2 728 рублей. По данным Нацстата, лидером среди отраслей по зарплатному рейтингу остаются работники, занятые в сфере информации и связи. В этом году зарплата бюджетников увеличится на 16 %. Во много это связано с увеличением базовой ставки.