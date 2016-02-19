ЕАЭС значительно минимизировал трудности, которые переживают экономики стран-участниц интеграционного объединения

Новости Беларуси. Евразийский экономический союз значительно минимизировал трудности, которые переживают экономики стран-участниц. О настоящем и будущем интеграционного объединения говорили 19 февраля в Совете Республики.

В настоящее время объем взаимной торговли в рамках объединения несколько снизился, но резервы есть. Как отметил председатель верхней палаты Парламента, необходимо проявлять большую настойчивость при принятии решений. Кроме того, ответственно нужно подходить к реализации четырех свобод: движению товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Тем не менее позитивные тенденции тоже есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

В рамках Таможенного союза, Единого экономического пространства в 2010-14 годах товарооборот между нашими странами вырос в 1,3 раза. Реализация провозглашенного договора ЕАЭС принципа четырех свобод призвана обеспечить дальнейший рост взаимной торговли и экономик стран-участниц. Самым ожидаемым позитивным следствием от интеграции является расширение рынка товаров и услуг.

Общий рынок Евразийского экономического союза в годовом объеме составляет 900 миллиардов долларов. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы в рамках единого рынка создать равные условия для стран-участниц и при этом позволить конкурировать с продукцией государств, которые не входят в ЕАЭС. Напомню, интеграционному объединению немногим больше года. За это время работа проведена в различных сферах. Так, уже действует 6 тех-регламетов по безопасности транспортных средств.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Мы согласились и внедрили на территории ЕАЭС единые принципы по требованию промышленной продукции к безопасности. И я считаю, что это очень полезно, это позволяет нам формировать единый рынок. И эта работа будет продолжена. Сейчас, я знаю, на очереди у нас разработка единых регламентов по энергоэффективности, что тоже очень важно для бытовой техники в странах ЕАЭС.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам:

Вопросов, конечно, очень много. Структура союза будет сформирована ближе к 2025 году. Будет решаться вопрос и валют. Сейчас все законы, касающиеся экономического блока, сначала проходят экспертизу на соответствие всем нашим межгосударственным соглашениям в рамках Евразийского союза.