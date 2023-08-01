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ЕАБР: в Беларуси в июне продолжилось ускорение роста реальной заработной платы

01 августа 2023 17:23
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В июне в Беларуси продолжил ускоряться рост реальной заработной платы. Это касается практически всех видов деятельности, за исключением сектора «Информация и связь», где сокращение составило 1 % год к году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР: в Беларуси в июне продолжилось ускорение роста реальной заработной платы-1

Аналитики Евразийского банка развития высокие темпы увеличения заработных плат объясняют повышенным спросом на рабочую силу. В банке считают, что формирующийся тренд роста реальной заработной платы будет поддерживать реальные доходы населения и потребление.

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# Зарплаты в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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