ЕАБР: в Беларуси в июне продолжилось ускорение роста реальной заработной платы

В июне в Беларуси продолжил ускоряться рост реальной заработной платы. Это касается практически всех видов деятельности, за исключением сектора «Информация и связь», где сокращение составило 1 % год к году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аналитики Евразийского банка развития высокие темпы увеличения заработных плат объясняют повышенным спросом на рабочую силу. В банке считают, что формирующийся тренд роста реальной заработной платы будет поддерживать реальные доходы населения и потребление.
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