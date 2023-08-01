Новости экономики за 01.08.2023

В Беларуси ускорился рост заработной платы. Как аналитики Евразийского банка развития объяснили такую динамику? С 1 августа в стране повышается бюджет прожиточного минимума, а вместе с ним и ряд надбавок, социальных выплат и пенсий. На какую материальную помощь к новому учебному году могут рассчитывать многодетные семьи? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минэкономики: малые предприятия смогут применять упрощенную систему налогообложения

Министерство экономики анонсирует законодательные послабления для малых предприятий. Льготы и преференции для микроорганизаций получат малые предприятия с численностью работников до 50 человек. Такое новшество содержит в себе проект поправок в законы по вопросам предпринимательской деятельности. Малые предприятия смогут применять упрощенную систему налогообложения, а административная нагрузка на них снизится. Министерство экономики рассчитывает, что подобная мера поспособствует масштабированию бизнеса. Также законодательные поправки предполагают, что субъекты среднего предпринимательства смогут получать государственную финансовую поддержку на безвозвратной основе в виде грантов. Облисполкомы уже заявили о готовности выделять бесплатное финансирование под коммерческие проекты. ЕАБР: в Беларуси в июне продолжилось ускорение роста реальной заработной платы. 240 тысяч школьников из 115 тысяч многодетных семей получат материальную помощь к учебному году

Более 240 тысяч школьников из 115 тысяч многодетных семей получат единовременную материальную помощь к учебному году. Прием заявлений от родителей начался, а сама помощь составит 30 % бюджета прожиточного минимума, который, к слову, вырос с 1 августа. Сегодня норматив составляет 364 рубля 40 копеек. Рост бюджета прожиточного минимума автоматически влечет пересмотр различных надбавок и социальных выплат, которые исчисляются, исходя из этой величины: пособия семьям на детей, ряд пенсий, в том числе социальные, доплаты людям старше 75 лет, пособия по уходу за инвалидом либо человеком преклонного возраста. Национальный авиаперевозчик запускает регулярные рейсы в Индию