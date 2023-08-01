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В Беларуси улучшаются инфляционные ожидания населения – Нацбанк

01 августа 2023 17:23
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Нацбанк отмечает улучшение инфляционных ожиданий населения. Есть минимум два весомых повода для оптимизма – рост цен идет весьма умеренными темпами и на валютном рынке все стабильно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси улучшаются инфляционные ожидания населения – Нацбанк-1

Как напомнили в Нацбанке, темпы прироста потребительских цен в годовом выражении уменьшились с 6 % в марте, до 2,9 % в июне. На интенсивность инфляционных процессов повлияло укрепление белорусского рубля по отношению к российской валюте на фоне невысокой инфляции в России, а также замедления роста мировых цен на сырьевые и продовольственные товары наряду с действующей системой регулирования цен.

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# Инфляция в Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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