Двигается автономно, строго по заданному маршруту. Тест-драйв самосвала БелАЗ, оснащённого системой 5G

Новости Беларуси. «Укротить беспилотники». Белорусские БелАЗы теперь в сети 5G, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможным такой уникальный эксперимент стал благодаря совместной работе инфраструктурного оператора и производителя карьерной техники. Это тот случай, когда отечественные наработки в сфере высоких технологий тесно переплелись с нашей же традиционной промышленностью. Сложность такой беспилотной работы заключается в том, что передавать информацию нужно с минимальным временем задержки. Сейчас специалистам удалось сократить время отклика оборудования до 10-11 миллисекунд.

Следующим этапом тестирования технологии пятого поколения станет создание автономной тестовой сети на реально действующем карьере. Ну а там уже не далеко и до применения в промышленных масштабах. Корреспондент Анастасия Иванникова наблюдала за тест-драйвом. Четкость и слаженность действий. И никаких ошибок. Казалось бы, такой уже привычной картиной никого не удивишь. Как-никак фирменные самосвал и погрузчик от нашего БелАЗа. Не хватает разве что одного – водителя в кабине большегрузов.

А возможным такое беспилотное будущее уже сегодня стало благодаря технологии высокоскоростной передачи данных пятого поколения. По-простому – 5G. Получился уникальный тест-драйв от инфраструктурного оператора и производителя карьерной техники. И тот случай, когда наши же наработки в сфере высоких технологий тесно переплелись с нашей традиционной промышленностью. И ведь к такому слаженному тандему пришли не случайно: идею подсказала сама жизнь, а точнее, условия работы в горном секторе. Глубина карьеров достигает 800 метров, а полезные ископаемые добывают на больших высотах, причем есть среди них и редкие, которые наносят вред человеку.

Выход нашли в беспилотниках и дистанционном управлении. Ведь это и безопасность, и высокая производительность, и снижение затрат. А значит, и по кошельку не ударит. Самосвалы БелАЗ оснастили 5G. Показываем, как высокие технологии используют в карьерной технике В перспективе нацелены на рынки Австралии, Канады, США, Латинской Америки и, конечно, России. Кстати, как раз в российской Хакасии испытания прошли первые роботизированные самосвалы-беспилотники – в рамках проекта «Интеллектуальный карьер». 130-тонных роботов поставили для Сибирской угольно-энергетической компании. Теперь пришло время новых скоростей.



Анастасия Иванникова, СТВ:

Для вот таких беспилотных карьерных самосвалов и погрузчиков 5G – настоящая находка. По-другому и не скажешь. Ведь самое важное – передавать информацию с минимальным временем задержки. Специалистам пока удалось сократить время отклика оборудования до 10-11 миллисекунд. И это далеко не предел.

В нашем случае карьерный самосвал передвигается автономно, строго по заданному маршруту. В перспективе это сокращение времени движения на маршруте и снижение износа техники. А вот погрузкой оператор управляет дистанционно. Конечно, здесь, на жодинском полигоне, мы видим пример единичный. Но это пока. Следующим этапом тестирования технологии пятого поколения станет создание автономной тестовой сети на реально действующем карьере. Ну а вообще применять технологию намерены в промышленных масштабах.

5G – это серьезный технологический скачок. Синтез минимальной задержки сигнала, высокой пропускной способности, энергоэффективности и гибкого интерфейса, благодаря которому возможным станут и интернет вещей, и виртуальная реальность, и даже вот такие беспилотники. Вот только когда – пока вопрос. Бурный рост новой технологии по всему миру ожидается в 2020-2022 годах. О том, что рынок телекоммуникаций, – одна из самых экономически перспективных отраслей, не раз подчеркивал и Президент. И Беларусь здесь в лидерах. К примеру, по индексу развития информационно-коммуникационных технологий мы на 32-й позиции. Но очевидные успехи – не повод расслабляться. Прогресс диктует необходимость интенсивнее развивать высокие технологии и делать ставку на собственную школу. Какие задачи поставил Президент по развитию ИКТ Беларуси?