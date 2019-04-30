Новости экономики за 30.04.2019

Новости Беларуси. Как изменится бюджет прожиточного минимума? Когда в обращение поступят новые купюры 5 и 10 рублей, и сколько теперь стоит сжиженный газ в баллонах? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как изменится бюджет прожиточного минимума? Когда в обращение поступят новые купюры 5 и 10 рублей, и сколько теперь стоит сжиженный газ в баллонах? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госдолг Беларуси с начала 2019 года уменьшился на 1,3 миллиарда рублей
Бюджет прожиточного минимума, пенсии. Что изменится в Беларуси с 1 мая
Банкноты номиналом 5 и 10 рублей изменят внешний вид
Цена на сжиженный газ в баллонах изменится впервые с марта 2017 года
С 1 мая для пенсионеров начинает действовать скидка на проезд в пригородных электричках