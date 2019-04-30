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Новости экономики за 30.04.2019

30 апреля 2019 16:54
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Новости Беларуси. Как изменится бюджет прожиточного минимума? Когда в обращение поступят новые купюры 5 и 10 рублей, и сколько теперь стоит сжиженный газ в баллонах? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 30.04.2019-1

Госдолг Беларуси с начала 2019 года уменьшился на 1,3 миллиарда рублей

Бюджет прожиточного минимума, пенсии. Что изменится в Беларуси с 1 мая

Банкноты номиналом 5 и 10 рублей изменят внешний вид

Цена на сжиженный газ в баллонах изменится впервые с марта 2017 года

С 1 мая для пенсионеров начинает действовать скидка на проезд в пригородных электричках

# Экономическая рубрика # Экономика # Сергей Савицкий # Фотофакт

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Госдолг Беларуси с начала 2019 года уменьшился на 1,3 миллиарда рублей
30 апреля 2019 16:54

Госдолг Беларуси с начала 2019 года уменьшился на 1,3 миллиарда рублей

Бюджет прожиточного минимума, пенсии. Что изменится в Беларуси с 1 мая
30 апреля 2019 16:53

Бюджет прожиточного минимума, пенсии. Что изменится в Беларуси с 1 мая

Банкноты номиналом 5 и 10 рублей изменят внешний вид
30 апреля 2019 16:53

Банкноты номиналом 5 и 10 рублей изменят внешний вид