Новости Беларуси. Две трети экспортируемых белорусских лекарств поставляется в Россию. И это при том, что соседний рынок перенасыщен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако дистрибьюторы берут наши препараты, потому что они имеют ценовые преимущества и хорошее качество.