Новости Беларуси. Две трети экспортируемых белорусских лекарств поставляется в Россию. И это при том, что соседний рынок перенасыщен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако дистрибьюторы берут наши препараты, потому что они имеют ценовые преимущества и хорошее качество.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Мы интересны, в первую очередь, хорошим качеством лекарственных препаратов. Вы знаете, что рынок Российской Федерации перенасыщен. Но вместе с тем сегодня наши провайдеры, дистрибьюторы почему берут нашу линейку? Потому что она имеет преимущественную ценовую характеристику и, как я уже сказал, хорошее, неоспоримое, зарекомендовавшее себя качество лекарственных препаратов.
Сейчас белорусские производители экспортируют свыше 160 наименований лекарственных препаратов.