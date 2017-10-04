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«Модели становятся более актуальными»: белорусские и иностранные производители одежды представят свою продукцию на международной выставке «BelTexIndustry» в Минске

04 октября 2017 08:07
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Новости Беларуси. Белорусские и иностранные дизайнеры и производители одежды встретятся на международной выставке товаров легкой и текстильной промышленности в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Модели становятся более актуальными»: белорусские и иностранные производители одежды представят свою продукцию на международной выставке «BelTexIndustry» в Минске-1

«БелТехИндестри» давно стала одной из главных модных площадок страны. Ежегодно экспозиции и деловые встречи посещают тысячи специалистов модной индустрии. Организаторы нынешней выставки обещают удивить покупателей широким ассортиментом и показами новых коллекций. А ведущие белорусские производители приоткроют тайну тенденций предстоящего сезона.

«Модели становятся более актуальными»: белорусские и иностранные производители одежды представят свою продукцию на международной выставке «BelTexIndustry» в Минске-3

Владимир Семашко, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Легкая промышленность стоит на втором месте после пищевой. Человеку надо покушать, быть сытым, человеку надо одеться. Поскольку мы – страна с открытой экономикой, у нас есть достаточно нужного сырья, кое-что мы докупаем: хлопок, естественно, шерсть докупаем. Но, тем не менее, мы должны стараться с открытой экономикой уметь 70% своего ВВП продать на экспорт. Мы должны быть конкурентоспособными на внешнем рынке.

«Модели становятся более актуальными»: белорусские и иностранные производители одежды представят свою продукцию на международной выставке «BelTexIndustry» в Минске-5

Ирина Шевелева, посетитель выставки:
Мы доверяем качеству белорусского товара. В последнее время наши производители очень модернизировались и нацелены на выпуск конкурентоспособной продукции. Поэтому ассортимент постоянно обновляется, модели становятся более актуальными.

«Модели становятся более актуальными»: белорусские и иностранные производители одежды представят свою продукцию на международной выставке «BelTexIndustry» в Минске-7

Белорусская продукция набирает все большую популярность за рубежом. Недавно наши товары появились на прилавках Канады. Особым спросом в стране кленового листа пользуются обувь и льняные ткани. Первые шаги сделаны и в сторону японского рынка.

# Экономика # Владимир Семашко # Выставки в Минске # Фотофакт

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