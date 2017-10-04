«Белоруснефть» имеет очень интересные технологии»: о чем говорили почетные консулы Беларуси в Минске 4 октября

Новости Беларуси. «Белоруснефть» ждут на бразильском рынке. Уже через 2 года оборот от реализации комплекса услуг – сейсмических и буровых – в этой стране составит порядка 100 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Увеличение экспорта 4 октября стало основной темой встречи почетных консулов Беларуси с представителями отечественных предприятий.

Григорий Гольдшлегер, почетный консул Республики Беларусь в Бразилии:

«Белоруснефть» имеет очень интересные технологии, очень высокообразованный персонал, и мы хотели бы видеть их в Бразилии. Кроме того, Бразилия выпускает треть кожи. До сих пор не было поставок, мы их ввозили в Беларусь. Мы начинаем это тоже делать. Мы посетили комбинат в Гатово. Я могу сказать, что вы можете гордиться – предприятие очень хорошее, очень хорошего качества.

Майкл Рай, почетный консул Республики Беларусь в Великобритании:

Беларусь и Великобритания сейчас разрабатывают ряд совместных проектов, в том числе в сфере образования. На базе одного из ваших ВУЗов пройдет конференция с участием британских специалистов. В целом, программа сотрудничества нацелена на повышение квалификации и преподавательского состава, и студентов.

4 октября в Минске подписано соглашение между Белоруской торгово-промышленной палатой и крупной китайской корпорацией, которая специализируется на оказании транспортных, логистических, финансовых услуг, инвестировании в недвижимость.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Это соглашение, в рамках которого мы будем оказывать экспертную поддержку предприятиям, резидентам парка и партнерам этой крупной китайской кампании.