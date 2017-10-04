Прямой эфир

Отопительный сезон начался в Бресте – комментарий ЖКХ

04 октября 2017 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В самом южном регионе Беларуси 4 октября официально начинается отопительный сезон. В Бресте вслед за остальными областными центрами принято решение о подаче тепла в учреждения социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь, это больницы, детские сады, школы. По всей стране подключение батарей проходит в несколько этапов. Не исключение и Гродненская область.

Отопительный сезон начался в Бресте – комментарий ЖКХ-1

Елена Касперович, начальник управления ЖКХ Гродненского облисполкома:
Обеспечено подключение медицинских, дошкольных учреждений, музеев, архивов, библиотек. И уже приступили к подключению жилищного фонда.

Когда станет теплее в квартирах – зависит от прогноза погоды. Средняя температура воздуха за окном на протяжении 5 дней не должна превышать 8 градусов. В последнюю очередь системы отопления запустят в административных и производственных помещениях.

# Экономика # Отопительный сезон # Фотофакт # Елена Касперович

Другие новости рубрики

Все новости
«Белоруснефть» имеет очень интересные технологии»: о чем говорили почетные консулы Беларуси в Минске 4 октября
04 октября 2017 11:27

«Белоруснефть» имеет очень интересные технологии»: о чем говорили почетные консулы Беларуси в Минске 4 октября

«Модели становятся более актуальными»: белорусские и иностранные производители одежды представят свою продукцию на международной выставке «BelTexIndustry» в Минске
04 октября 2017 08:07

«Модели становятся более актуальными»: белорусские и иностранные производители одежды представят свою продукцию на международной выставке «BelTexIndustry» в Минске

Минздрав: «Рост цен на лекарства не прогнозируется»
04 октября 2017 07:38

Минздрав: «Рост цен на лекарства не прогнозируется»