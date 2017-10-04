Отопительный сезон начался в Бресте – комментарий ЖКХ

Новости Беларуси. В самом южном регионе Беларуси 4 октября официально начинается отопительный сезон. В Бресте вслед за остальными областными центрами принято решение о подаче тепла в учреждения социальной сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь, это больницы, детские сады, школы. По всей стране подключение батарей проходит в несколько этапов. Не исключение и Гродненская область.