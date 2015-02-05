Новости Беларуси. Возобновляются поставки белорусской мясной продукции в Россию. 5 февраля доступ на рынок получили 7 из 9 предприятий, в продукции которых российские эксперты якобы обнаружили геном африканской чумы свиней. В полном объеме разрешены поставки только говядины. Белорусская свинина до сих пор «персона нон грата» на российском рынке. К таким выводам пришли специалисты из соседней страны, которые на прошлой неделе масштабно проверяли наши предприятия. В результате аудита они не выявили нарушений ни в технологии производства, ни в хранении мяса. Не было претензий и к работе лабораторий.

Специалистов Россельхознадзора больше всего смутил внешний вид некоторых предприятий.

Камнем преткновения стало плохое состояние облицовочной плитки и напольных покрытий. В итоге еще двум белорусским предприятиям отказано в возобновлении поставок. Как проходит реставрация, на свой личный контроль поручился взять министр сельского хозяйства Беларуси.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Единственные нюансы, которые обнаружились, мы даже и не думали, что они будут – касаются технического состояние некоторых помещений и элементов линий. Где-то отвалилась плитка. Технические моменты, которые будут устранены за день-два.

Два белорусских предприятия вновь попали в черный список Россельхознадзора. Специалисты утверждают, что в мясных продуктах якобы обнаружены антибиотики.

В отличие от предыдущих многочисленных претензий на этот раз Россия предоставила документы, подтверждающие результаты анализов. Наши специалисты отмечают, что такое развитие ситуации вполне предсказуемо. В России действует эмбарго на продукты из стран Западной Европы и Америки, что и диктует новый формат отношений Федерации с торговыми партнерами.