Прямой эфир

Последние ограничения на поставки белорусской продукции в Россию должны быть сняты 5 февраля

05 февраля 2015 07:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Последние ограничения на поставки белорусской продукции в Россию должны быть сняты 5 февраля. Об этом стороны договорились 3 февраля в Москве во время переговоров, прошедших на площадке  Евразийской экономической комиссии. Речь о девяти белорусских предприятиях, продукция из говядины которых была запрещена к поставкам на российский рынок с осени 2014 года. К ним были претензии по лабораторным показателям качества.

Теперь, после мониторинга белорусских производителей специалистами Россельхознадзора, проблемные вопросы сняты. Добавим, сейчас  идут переговоры о создании единой системы требований к качеству продукции. И, возможно, в Евразийском экономическом союзе в будущем появится единое контрольное ведомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Беларусь-Россия

Другие новости рубрики

Все новости
«Минск-Мир» вместо аэропорта «Минск-1» станет украшением города, считает Александр Косинец
04 февраля 2015 17:42

«Минск-Мир» вместо аэропорта «Минск-1» станет украшением города, считает Александр Косинец

В Турцию, Болгарию, Грецию и Египет «Белавиа» обещает возить не только из Минска, но и из областных городов
04 февраля 2015 14:32

В Турцию, Болгарию, Грецию и Египет «Белавиа» обещает возить не только из Минска, но и из областных городов

«Вернется прежняя рентабельность». Белорусский бизнес доволен, что можно с 3 февраля повышать цены
03 февраля 2015 18:02

«Вернется прежняя рентабельность». Белорусский бизнес доволен, что можно с 3 февраля повышать цены