Новости Беларуси. Последние ограничения на поставки белорусской продукции в Россию должны быть сняты 5 февраля. Об этом стороны договорились 3 февраля в Москве во время переговоров, прошедших на площадке Евразийской экономической комиссии. Речь о девяти белорусских предприятиях, продукция из говядины которых была запрещена к поставкам на российский рынок с осени 2014 года. К ним были претензии по лабораторным показателям качества.

Теперь, после мониторинга белорусских производителей специалистами Россельхознадзора, проблемные вопросы сняты. Добавим, сейчас идут переговоры о создании единой системы требований к качеству продукции. И, возможно, в Евразийском экономическом союзе в будущем появится единое контрольное ведомство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.