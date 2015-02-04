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В Турцию, Болгарию, Грецию и Египет «Белавиа» обещает возить не только из Минска, но и из областных городов

04 февраля 2015 14:32
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Новости Беларуси.  «Белавиа» планирует выполнять чартерные рейсы из областных городов Беларуси. Об этом 4 февраля заявил генеральный директор авиакомпании.

Самолеты из регионов будут летать в Турцию, Болгарию, Грецию и Египет. Такую практику планируют сделать регулярной в сезон отпусков. Перевозчик не откажется и от региональных рейсов. В Минск будут летать из Гродно и Витебска.

А из Гомеля можно будет долететь до российской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Гусаров, генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа»:
Для нас выгоднее летать из Минска, конечно. Потому что в областные города нам нужно вести экипажи. Это затраты. Но мы понимаем, что в областных аэропортах мы можем предложить больше услуг для жителей регионов нашей страны. И плюс много пассажиров из приграничных областей сопредельных стран приезжает в наши областные города, чтобы улететь на отдых чартерными рейсами «Белавиа» в ту или иную страну.

Популярность авиапутешествий среди белорусов растет. Это подтвердили цифры 2014 года. Пассажиропоток вырос на 20 процентов по сравнению с 2013 и составил 2 миллиона человек. Также в «Белавиа» заявили о снижении цен на чартерные рейсы. Этого удалось достичь за счет новых самолетов.

Напомним, две недели назад перевозчик презентовал первый Боинг-737-800. А также благодаря приросту грузоперевозок. На фоне падения продаж билетов российских и украинских авиакомпаний такой результат обнадеживает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Экономика # Авиасообщение # Анатолий Гусаров

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