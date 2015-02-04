«Минск-Мир» вместо аэропорта «Минск-1» станет украшением города, считает Александр Косинец

Новости Беларуси. Многофункциональный комплекс «Минск-Мир» обойдется в 3 с половиной млрд долларов. Проект реализуют на месте аэропорта «Минск-1», причем в кратчайшие сроки. Об этом 4 февраля заявил глава Администрации Президента. По словам Александра Косинца, новый комплекс должен стать настоящим украшением столицы. В нем должны сочетаться самые передовые технологии градостроительства.

Тема благоустройства Минска — всегда актуальна. В городе реализуется несколько масштабных инвестиционных проектов, способных вывести Минск на принципиально новый уровень. О них зашел разговор и во время недавнего большого диалога президента с журналистами.

Екатерина Дубинская, генеральный директор УП «Агентство «Минск-новости»:

Чем, на ваш взгляд, может «прорваться» наша столица, чего ей сегодня не хватает?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть у нас проблем очень много в Минске, хотя и немало сделано. Сейчас всё надо завершить, довести до логического конца так, чтобы Минск был красивым. И за будущую пятилетку мы эту программу реализуем. У нас очень много задумок в этом плане и средства на это всегда найдутся.

Четкий план — уже в стадии разработки. В частности, известно, что город не последует московской практике перехватывающих парковок, то есть оставлять свой автомобиль на въезде в столицу нет необходимости. Места найдутся и в пределах «кольцевой». Также серьезно возьмутся за городскую подсветку и оформление проспекта Победителей. На разработку концепции для всего города — три месяца.

Проект под названием «Минск-Сити» стартовал еще несколько лет назад. Теперь он называется «Минск-Мир» и должен за ближайшие годы обрести свой облик. Городским властям придется догонять: многие работы еще не начинались.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Вы что, не знали, что надо выносить этот завод, площадки, взлетную полосу? Почему это не было сделано? В этой связи: 2015-2016 в крайнем случае 2017 год — три года и ничего здесь не должно быть, все должно быть с территории аэропорта «Минск-1» вынесено!

Инвестор, авторитетный сербский бизнес, готов возвести настоящий город-спутник. В него вложат 3,5 миллиарда долларов. Будет построено почти два миллиона квадратных метров жилья, международный финансовый центр, спортивные объекты. Из пожеланий — побыстрее предоставить площадку.

Светлана Щетко, директор ИОО «Дана-Астра»:

Если скорректировать сроки и территория будет освобождена раньше, нам ничего не мешает войти на эту площадку раньше.

За ресурсом: и человеческим, и денежным — дело не станет. Возможности у города есть.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

У нас достаточно их. У города Минска, у предприятий, организаций. Вынести и освободить территорию, чтобы инвестор застраивал. Тем более, мы будем тоже принимать участие. Инвестор предлагает, чтобы были дольщики, чтобы они строили себе жилье. Естественно, это в значительной степени улучшит жизнь наших людей, проживающих в городе Минске.

Во время диалога президента с журналистами звучали и другие поручения. Например, проверить информацию по поводу акции у французского посольства в день террористического акта в Париже. А так же приведенные журналистом факты задержания у памятника Тарасу Шевченко в годовщину событий на Киевском Майдане.

Александр Косинец, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Когда стали лозунги звучать «пойдем на плошчу, давайте белорусский майдан» — о каком «майдане» может идти речь? Сегодня во всем мире это трансформируется, как призыв к вооруженным действиям и столкновениям. У нас никаких «майданов» не будет. Поднимался вопрос о задержании нескольких граждан Минска у посольства Франции. Мной были даны поручения МВД, УВД Мингорисполкома на предмет: было ли это задержание? Задержания не было, была обыкновенная фотосессия, а в конечном итоге, когда разобрались, кто были эти граждане, им были сделаны замечания, никаких судебных исков нет.

Еще один журналист поднял вопрос коррупции. С конкретными фактами его пригласили прийти в Администрацию Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Косинец, глава Администрации президента Республики Беларусь:

Интересный молодой человек, который очень стремится помогать правоохранительным органам, но на мою просьбу, чтобы он представил какие-то фактические данные, связанные именно с коррупционными проявлениями, назвал конкретные фамилии, у него нет. Он мне открыто сказал: Александр Николаевич, в порыве эмоций это я сказал. Его интересует совсем другое — он хочет, чтобы следователи показывали ему ход ведения уголовно-процессуального дела, но это недопустимо. Есть тайна следствия. В результате того, что он, допустим, будет владеть тайной следствия, будут рассекречены определенные данные. Этим самым журналист не поможет, а может усугубить ситуацию и нанести вред и подследственному, и пострадавшему, и следователю, который несет ответственность за тайну следствия, поэтому это недопустимо.