«Дружба – самый большой капитал, который у нас есть»: Беларусь и Сербия стали еще ближе

Новости Беларуси. Цифрой недели стали полмиллиарда долларов товарооборота. Такую цель наметили в Минске Беларусь и Сербия, когда с двухневным визитом здесь был премьер-министр балканской страны. На встрече с Александром Лукашенко обсуждали как эффективнее переходить на прямые поставки товаров без посредников. И даже больше – создавать совместные производства.

Сербия состоит в Центрально-европейской ассоциации свободной торговли. Это беспошлинный рынок с 30-миллионным населением. А еще страна – официальный кандидат на вступление в Евросоюз.

С Беларусью жителей балканского государства связывают не только экономические, но и теплые человеческие связи. В 1999 году, когда Белград был под бомбежками НАТО, Александр Лукашенко прилетел, чтобы поддержать сербский народ. Может, поэтому жители балканского полуострова уверенно инвестируют здесь в бизнес-проекты.

Ключевой партнер Беларуси на Балканах и диалог на самом высоком уровне. Обширная география визита и заслуженное место в тройке самых обсуждаемых новостей. И в Беларуси, и в Сербии. Схожесть менталитетов и даже религиозных взглядов.

За своим предприятием он следит буквально ежесекундно в режиме он-лайн. Вот такой – хозяйский подход. И деревообработка – лишь одна из восьми сфер деятельности его компании, – рассказывает Живорад Смилькович. Энергетика, экология, логистика, строительство. А еще металлообработка.

Живорад Смилькович, глава представительства инжиниринговой компании:

Мы можем пользоваться автомобильной промышленностью Беларуси. Грузовиками, автобусами, троллейбусами.

Он уже 17 лет в Беларуси. Говорит, бизнес здесь вести комфортно. О том, что у руля компании серб, говорит лишь дубовая ветка. Согласно сербской традиции, приносит фирме процветание.

Живорад Смилькович, глава представительства инжиниринговой компании:

Когда пришел в Беларусь, мне тут понравилось. Это моя вторая родина.

За все время в балканской стране глава белорусского государства был четыре раза. Даже когда в 1999 году небо Сербии штурмовали самолеты НАТО, Александр Лукашенко прилетал в Белград, чтобы выразить поддержку жителям республики.

Не единожды в Синеокую приезжал сербский лидер. Именно Томислав Николич первым из лидеров других стран приедет в Беларусь после прошедшей в нашей стране президентской кампании. Да, впрочем, и в 2013 году после победы на выборах в Сербии именно Беларусь сербский лидер посетит первую.

Не так давно в нашу страну первым официальным визитом приезжала глава парламента Сербии, теперь – глава правительства. Тесные торгово-экономические контакты Беларуси и Сербии установлены были еще в 2009 году. Тогда две страны подписали соглашение о свободной торговле. В итоге 2015 году товарооборот составлял 250 миллионов долларов. Правда, в прошлом объем торговли упал.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

После вашего визита в Беларусь мы найдем те пути, которые приведут нас к восстановлению нашего товарооборота. А он был очень высоким. Все-таки за 250 млн долларов мы когда-то имели товарооборот. Это очень прилично для наших республик. И то, что мы сегодня имеем падение, мы всячески должны предпринять максимум усилий для того, чтобы хотя бы достичь того уровня, который у нас был. Мы готовы сделать для вас все, что мы можем сделать. Запрещенных тем для сотрудничества нет, даже в самые трудные времена мы всегда вас поддерживали и будем поддерживать.

Александр Вучич, председатель правительства Республики Сербия:

Наши отношения всегда были очень хорошие, но нам надо, как вы уже сказали, увеличить товарооборот. Беларусь – это дружественная страна не только Республики Сербия, но и народа Сербии.

Беларусь и Сербия уже не раз подчеркивали: товарооборот в 250 миллионов долларов – не предел. Ставка – на полмиллиарда. Инвестиционных проектов не счесть. «Минск-мир» сегодня в тройке самых масштабных строек страны.

А это уже минский «Маяк». Аналог комплекса реализуется и в Сербии. А еще подобные проекты должны покорить Москву, Багдад и даже кубинскую Гавану.

Теперь вновь новая страница инвестиционного сотрудничества. На неделе в Минске открыли один из крупнейших торговых комплексов.

А еще сотрудничество налажено с гигантами белорусского машиностроения. В Сербии даже популярен анекдот. С белорусским колоритом и про наш трактор. Мол, за 50 лет поменять в нем пришлось разве что тракториста. Уж очень любит его вспоминать сербский Президент.

Кстати, сегодня в городе Нови-Сад открыто сборочное производство, а с 2008 года в Сербии работает и совместное предприятие.

А вот автобусы Минского автомобильного собирают на совместном предприятии в Крагуевце. Техника с пометкой «Made in Belarus» занимает больше половины сербского рынка. Да и по дорогам Белграда белорусский транспорт колесит с десяток лет.

Зоран Вулович, бизнесмен (Сербия):

На рынке Сербии есть потребность и в грузовиках, и в автобусах. К сожалению, у нас плоха работают два государственных предприятия. Сейчас рынок Сербии открыт по технике.

Уже в Совмине Беларусь и Сербия подписали дорожную карту. По сути, это бизнес-план на ближайшие два года. Принципиальное предложение – переход от торговли к кооперации. Кроме того, создать планируют совместное производство пожарных машин, ждут в Сербии и наш электробус.

Владимир Колтович, министр торговли Республики Беларусь:

Самый большой капитал, который у нас есть, это наша дружба. И это взаимно. Дает прочную, прочную точку опоры для развития взаимоотношений в любых сферах.

Развивать торгово-экономические связи помогает парламентский диалог. В январе 2013 года даже создана группа дружбы с Беларусью. В составе нового парламента в нее входит 57 человек.

И такое плодотворное сотрудничество многие называет закономерностью. И даже ищут разнообразные знаки, которые как раз и предсказывают ту самую предрасположенность на диалог.

Красный, темно-синий и белый. Среди стран Европы это очень распространенные цвета. Такая цветовая гамма у Франции, Хорватии, Великобритании, Чехии и Нидерландов. Удивительно, но факт: именно эти страны в списке основных европейских партнеров Синеокой. Вот так цветовое однообразие флагов подчеркнуло и схожесть торгово-экономических приоритетов.

А еще и схожесть менталитетов. Кстати, это подчеркивают и белорусы, и сербы. Среди них – Райко Проданович. 30-летний правый крайний в Синеокой вот уже второй год. Перебрался в июне 2015 года и ничуть не жалеет.

Райко Проданович, игрок брестского гандбольного клуба имени А. П. Мешкова:

Честно говоря, здесь все очень похоже на Сербию – город, люди, то, что они делают. Было не так тяжело к этому привыкнуть.

И к нам приезжают. Для того, чтобы заключать выгодные контракты, строить бизнес, и для того, чтобы найти свою судьбу здесь, в Беларуси. И такая двустороння дружба с каждым годом становится лишь крепче, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.