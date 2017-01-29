Парус для корабля под названием «Государство»: почему для каждого важно платить налоги

Новости Беларуси. Материал о том, почему важно платить налоги. В любой стране эта сфера обеспечивает жизнь государства. Именно поэтому неуплата налогов повсеместно считается один из самых серьезных преступлением. Ведь все денежные перечисления налогоплательщиков поступают в бюджет – кассу государства. А оттуда распределяются на различные нужды. И на оборону, и на медицину, и на образование. Полный список гораздо длиннее.

В руках у молодой мамы и художницы Екатерины кисть, а рядом – лучшее произведение ее жизни – любимая дочка София. Малышке еще нет и года, поэтому в поликлинику приходится обращаться профилактики ради.

Екатерина Бровка, молодая мама:

У меня маленький ребенок и очень часто приходится ходить в поликлинику, делать те же прививки и сидеть в очередях к педиатру. Не представляю, сколько бы нужно было денег выкладывать на врача, если бы эти деньги не шли из наших налогов.

Налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе. Истина, выгравированная на фасаде Министерства внутренних доходов США, справедлива для любой страны. И Беларусь – не исключение. Ведь именно из налогов, а не при помощи волшебных эльфов, обеспечиваются те социальные блага, к которым привык любой белорус.

13%. Такой подоходный налог ежемесячно платят те, кто работает официально. Эти деньги идут на финансирование больниц, поликлиник, зарплату врачей, на содержание школ, детских садов и нашу с вами безопасность, то есть зарплату стражей порядка и спасателей. Но нередко получается так, что пользуются двое, а платить приходится лишь одному.

Фрилансер, работает в России, возит товары из Прибалтики – примеров подобного заработка масса и «теневая схема», по сути, вне радаров налоговой службы, то есть в бюджет идет ноль рублей ноль копеек. Схожая ситуация и с теми, кто просто решил – работать не мое. Однако нагрузка на госкошелек меньше от этого не становится. И сбалансировать финансовые качели был призван Декрет о «социальном иждивенчестве». В деле он больше года.

Михаил Расолько, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

В настоящее время уже более 38 тысяч граждан уплатили этот сбор, сумма – более 11 млн рублей. В связи с тем, что были приняты изменения в Декрете № 3, срок уплаты сбора за 2015 год перенесен на 20 февраля.

12 января в документ внесли весовые изменения. Теперь список тех, кто освобождается от уплаты налога размером с 20 базовых величин (сейчас это 460 рублей), изменился – неработающим пошли на значительные уступки, многих, при определенных условиях, и вовсе освободили от уплаты сбора.

Татьяна Юшкевич, начальник управления комплексного анализа Министерства труда и социальной защиты:

Было предложено дать право местным Советам депутатов или по их поручению местным исполнительным, распорядительным органам освобождать от уплаты сбора граждан в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

После корректировки декрета также освобождены от налога спортсмены национальных сборных, белорусы на альтернативной службе в армии, безработные, стоящие на учете в центре занятости, и, конечно, неработающие родители детей до семи лет, но только если их чада не ходят в детсад. Последний пункт вызвал широкий резонанс. Впрочем, та же Екатерина даже с маленькой дочкой находит время на ремесло и уверена: работать реально в любой ситуации.

Екатерина Бровка, молодая мам:

Я считаю, что когда ребенок пошел в садик, то можно и немножко и поработать. Когда совмещаешь несколько любимых дел, это очень хорошо – и развиваешься, и самореализуешься.

Но лучший и самый беспристрастный довод – цифры. Месяц коммерческого детского сада обойдется в среднем в 600 рублей. Для школы этот показатель еще на четверть больше. А консультация врача медицинского центра стоит 15 рублей, но это только начало. Остальное лечение рассчитывается по индивидуальной программе. Сбор за иждивенчество при этом – 460 рублей в год, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

О том, что налоги – это парус для корабля под названием «Государство», в мире поняли уже давно. К примеру, в Швеции подоходный налог достигает 60%. Королевство также считается социально-ориентированным. Да и средний показатель по Европе – 50-55%. При этом пресловутая зарплата в конвертах приравнивается к отмыванию денег. А те, кто не работает, хоть и получают пособия, но их социальный статус – не предмет для гордости.

Белорусские цифры на фоне западных соседей кажутся совсем демократичными. Но, опять же, сохранить социальный поезд на «бесплатных» рельсах получится, только если каждый будет понимать: от его копейки зависит дальнейший путь всего состава.