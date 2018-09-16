Дружба, разделённая тысячами километров. Итоги исторического визита Александра Лукашенко в Узбекистан

Новости Беларуси. Внешняя политика, наполненная экономическим содержанием. На неделе состоялся первый официальный визит Президента Беларуси в Узбекистан, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Лидеры двух государств Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев на первой личной встрече общались три часа вместо запланированного часа.

Главный итог – из уст белорусского лидера: нет закрытых тем не только для обсуждения, но и для дальнейших действий. Политическая воля подкреплена конкретными экономическими договоренностями. Только на белорусско-узбекском бизнес-форуме подписано контрактов почти на 200 миллионов долларов. Правда, планка, которую договорились взять главы двух государств, значительно выше – минимум 1 миллиард. И это реально просчитанная цифра. На реализацию потенциала – три-четыре года. Для выполнения поручений простой торговли не достаточно – ставка будет сделана на открытие совместных производств, выход на рынки третьих стран. Здесь и машиностроение, и разработка нефтяных месторождений, и переработка хлопка. Наглядный пример того, что может наша страна – на выставке Made in Belarus. 150 предприятий представили в Узбекистане свою продукцию. Что и говорить: переговоры превзошли все ожидания, как и теплый прием Александра Лукашенко в Ташкенте. Белорусский лидер первым из глав зарубежных государств посетил загородную личную резиденцию Шавката Мирзиёева. Юлия Бешанова – с подробностями официального визита.

Найти ту самую Сурию, которая помнит времена «большой стройки», нам помогает весь ташкентский дворик. Дело в том, что к белорусам жители этих домов относятся по-особенному. И считают делом чести, даже спустя полвека, еще раз поблагодарить за крышу над головой.

Как доказательство – демонстрируют белорусский национальный орнамент на фасаде. Апрельским утром 1966 года Ташкент содрогнулся от мощного землетрясения. Было разрушено 35 тысяч домов, сотни школ, детских садов. 70 тысяч семей остались без крыши над головой.

Сурия Халпаева, житель Ташкента:

Вся страна помогала, тогда же Советский Союз был. Приезжали украинцы, белорусы, киргизы, казахи. Из Москвы, Ленинграда тоже приезжали. Город из руин поднимали все вместе. 10 тысяч студентов в то лето вместо каникул выбрали ташкентскую стройку. Со всего Союза на помощь летели поезда с добровольцами. Две тысячи белорусских строителей возвели почти 30 тысяч квадратных метров жилья и школу. Уложились до сентября. Это белорусский вклад в возрождение Ташкента. И пожелание на стене – напоминание об общем прошлом. «Ташкенту на счастье от белорусского народа!».

Гостеприимное «Чувствуйте себя как дома» в Ташкенте обрело прямой смысл. Лидеры Беларуси и Узбекистана встретились в комплексе «Куксарой». К месту переговоров Александр Лукашенко пришел пешком. По приглашению Шавката Мирзиёева белорусский лидер расположился здесь же, в резиденции. Знак особого уважения и дружеского внимания к гостю.

Такой полноформатный переговорный марафон на высшем уровне – первый за 24 года. Эксперты, подводя итог визита, не скупятся на эпитеты: «прорывной», «доверительный», «искренний». И не поспоришь: вместо запланированного часа – только тет-а-тет президенты общались целых три. Вместе констатируют: за последние два года в отношениях между странами сделано больше, чем за предыдущие два десятка лет. Александр Лукашенко – президенту Узбекистана: «Мы под увеличительным стеклом рассматриваем всё, что вы делаете, и мы за вас рады» Середина сентября в Узбекистане – «бархатный сезон»: прохладные утро и вечер, жаркие дни. В это время начинают убирать хлопок – по узбекски «Ок олтын» – «белое золото».

Сейчас хлопок убирают комбайнами. В этом хозяйстве их 16. Но самые лучшие, семенные поля, как и много веков назад возделывают только руками, причем женскими. Труд нелегкий. Ежегодно в Узбекистане выращивается 3,5 миллиона тонн хлопка-сырца. Производится порядка миллиона тонн волокна. 50 % отгружается на экспорт. Цена, естественно – сырьевая. Поэтому выгоднее самим перерабатывать по полному циклу и выходить на рынок уже с готовым продуктом. «Я не против, если вы войдёте в капитал наших предприятий». Президент Беларуси о создании совместных производств с Узбекистаном

Ресурсы узбекские – технологии белорусские. Такую рабочую формулу экономического успеха в Ташкенте вывели президенты. Совместная экспансия внешних рынков выведет отношения на новую высоту.

Бахтияр Эргашев, директор центра исследовательских инициатив:

Мы сможем производить такую продукцию, которая будет востребована, конкурентоспособна на огромном 100-миллионном рынке Центральной Азии и Афганистана. А если мы еще будем иметь в виду огромный 150-миллионный Пакистан, который тоже готов принять совместную узбекско-белорусскую продукцию… Сельхозмашиностроение, фармацевтика… Речь идет о серьезном по своему потенциалу рынке. По пути к кооперации успешно двигаются наши машиностроители. Теперь задача – завести мотор на полную мощность. В Узбекистане уже работает три сборочных производства белорусской техники. Одно из них – «Амкадор-Агротехмаш». В этом году с конвейера сойдет 220 единиц техники, уже в 2021 объем увеличиться до 1300.

В планах еще одно мощное производство. Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев договорились, что в Каракалпатии Минский тракторный завод будет собирать «Беларусов». Для начала – 1000 единиц в год. «Из Узбекистана вы должны вернуться с конкретными проектами». Президент Беларуси – руководителям министерств и крупнейших предприятий Последние годы Узбекистан вслед за Беларусью идет по пути цифровизации экономики. Здесь мы ведущие. Например, по аналогии с ПВТ в этом азиатском государстве в 2017 году открыли свой информационный кластер. Да и в целом, к белорусскому IT-продукту – интерес повышенный.

Сергей Слесарев, заместитель директора по коммерческим вопросам IT-компании:

Наши решения не уступают по качеству мировым, то есть компания действительно инновационная. Это результат в том числе той политики, которую проводит государство, именно в сфере информационных технологий. И наш пример – другим наука. Консультации по законодательству, созданию благоприятной среды для развития IT, электронное правительство. Вопросы умных и безопасных городов, обучение. Кстати, с 2019 года наши специалисты будут готовить узбекских разработчиков – по белорусским стандартам.

Олимжон Умаров, первый заместитель министра Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана:

Мы очень заинтересованы в обмене опытом и совместном сотрудничестве с нашими белорусскими партнерами. Беларусь – одна из лидирующих стран постсоветского пространства, которая смогла вывести отрасль информационных технологий в достаточно больших объемах. В частности, по итогам прошлого года экспорт программных продуктов в Беларуси превысил 1 миллиард долларов. Мы также хотим стремиться в этом направлении. Президенты не раз подчеркивают – готовы обсуждать любой проект: от строительства АЭС, фармацевтики, проблем безопасности до туризма и образования. Конкретные поручения участникам делегаций – разработать дорожную карту сотрудничества и, не меняя маршрута, двигаться вперед.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы, наверное, слышали, что в последнее время за отсутствие результата – мне нравится, когда президент говорит: «Результат» (у нас это слово самое сейчас в ходу, в Беларуси) – за отсутствие результата половина правительства лишилась своих должностей. У нас же диктатура – в Узбекистане, и в Беларуси – в хорошем смысле слова. Никто никого ни за что не сажает и к стенке не ставит. Но если ты заслужил, значит, ты свое получишь. Всё честно, по-народному и открыто. Поэтому они знают: нужен результат.

150 предприятия, 13 разделов экономики. Выставка «Сделано в Беларуси» пользуется огромным интересом. Многообещающие контракты, амбициозные проекты. Рядом с белорусской экспозицией – павильон страны-хозяйки – щедрый, ароматный. Овощи и фрукты – основа узбекского экспорта.

Из парника – на белорусский стол. Экспортное узбекское хозяйство – 20 гектаров чистейшего воздуха, индивидуальный полив и никаких химикатов. Чтобы овощи на нашем столе выглядели будто бы сразу с ветки, Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев условились – максимально упростить перевозки в Беларусь.

Кажется, что первыми на Востоке просыпаются рынки. Алайский – самый древний в Ташкенте. Базары здесь называют «устной газетой». Ни одно событие не остается без внимания. Тем более, разговор между президентами.

С восточным базаром уютно соседствует белорусский магазин. Правда, полки там почти пустые. Товар разлетается так быстро, что хозяин просто не успевает пополнять запасы. И это при том, что цены выше, чем на местные продукты.

Садулакхон Набикханов, директор магазина белорусских товаров:

За три дня открытия магазина снесли полмагазина, наверное, в первый же день. Белорусские продукты в первую очередь вкусные и безопасные. Сегодня уже второй раз выкладываю полки, и уже половина полок пустые.

Узбекистан – пестрый и яркий, как узор на национальной расписной посуде. Искусное переплетение традиций и современности. Новые здания, иллюминация. Аромат тандырной лепешки и женщины в национальных нарядах.

Узбекистан открывается миру. Еще недавно в эту мечеть постороннему было не попасть. Сегодня здесь рады туристам. Уникальный комплекс на 5 тысяч человек и минареты, которые построили за 29 дней.

Самидило Махмодов готов часами показывать гостям родные красоты. Но о себе говорит так: узбек с душой белоруса. Образование получил в Минске и с тех пор искренне влюблен в синеокий край.

Самидило Махмодов, владелец туристической фирмы:

До сих пор у меня часть сердца в Минске. Белорусы тоже гостеприимный народ, очень любят гостей. Душа такая чистая, как белый хлопок. Нас разделяют тысячи километров, но связывают куда более прочные нити памяти. Теперь в Ташкенте стоит памятник Якубу Коласу, который жил и работал в городе в эвакуации. Его книги переведены на десятки языков, стихи знают наизусть и местные школьники.