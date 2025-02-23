Митинг за выход Франции из ЕС и НАТО прошёл в Париже

Манифестация за выход Франции из Евросоюза и НАТО прошла в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В митинге приняли участие сотни человек.

По мнению лидера партии «Патриоты», выход из ЕС позволил бы стране отстаивать национальные интересы. Митингующие прошли по центру столицы, призывая к отставке Эмманюэля Макрона. Граждане скандировали «стоп НАТО» и «хватит с нас Европы». В знак подтверждения своих слов разрывали флаги Евросоюза. В декабре партия уже призывала Францию к выходу из ЕС в ответ на решение европейского суда обязать Париж выплачивать пособия семьям нелегальных мигрантов.