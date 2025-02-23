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Вооружённый мужчина напал на прохожих во Франции – один человек погиб

23 февраля 2025 10:51
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Безопасностью в городах и странах могут похвастаться сегодня далеко не все. Очередное нападение произошло во Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У городского рынка в городе Мюлуз вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих.

Вооружённый мужчина напал на прохожих во Франции – один человек погиб-2

От рук злоумышленника погиб как минимум один человек. Еще трое оказались в больнице с ранениями. Прибывшие на вызов полицейские задержали нападавшего. Им оказался 37-летний выходец из Алжира. Ранее ему было вынесено около 10 предписаний покинуть территорию Франции и запрет на возвращение в течение 10 лет. Но на родину мужчину не пустили. Вернувшись во Францию, переселенец решил выплеснуть свою злость на местных жителей. Президент Эмманюэль Макрон назвал нападение терактом.

# франция # Эмманюэль Макрон # Теракт

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