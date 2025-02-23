«Сила армии – это мужество» – Президент подчеркнул важность защиты суверенитета Беларуси

О том, что люди в погонах – надежный щит и главные хранители мира, Президент говорил и на неделе, вручая госнаграды высшему офицерскому составу. Александр Лукашенко констатировал, что профессия «Родину защищать» еще долго будет востребованной, учитывая политику отдельных государств, для которых война – выгодный бизнес. Однако мы, потомки героев, отстоявших право на жизнь в годы войны, и сегодня защищаем свое право на суверенитет и независимость, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент – высшему офицерскому составу: «Сила армии определяется не только железом»
Сегодня роль военных сложно переоценить, как и слаженность их работы. От этого зависит сохранность государственных границ, конституционного строя, а вместе с тем – мирной жизни на белорусской земле. Без распрей на религиозной почве или по национальному признаку, без сомнений о будущем и страха за детей и молодежь. Мы достигли этого за 30 лет независимости, строили страну, ставя в приоритет запросы людей. И сегодня стоим на страже своих ценностей.