В Болгарии прошли митинги против решения властей сделать евро национальной валютой

Протестующие подпалили входную дверь Еврокомиссии и забросали фасад парламента краской. Собравшиеся также поджигали чучела еврочиновников. В происходящее пришлось вмешаться полиции. Задержаны 6 человек. Люди обеспокоены тем, что введение единой валюты приведет к резкому росту цен и разрушит финансовую независимость Болгарии. Напомним, что местные уже не первый раз демонстрируют свою неприязнь к евроинтеграции, которую насаждает новое правительство. Оно было утверждено в январе по итогам досрочных выборов и работает над присоединением страны к ЕС.