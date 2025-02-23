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В Болгарии прошли митинги против решения властей сделать евро национальной валютой

23 февраля 2025 10:47
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Недовольные болгары заполонили улицы Софии. Местные жители вышли на масштабный митинг против решения властей сделать евро национальной валютой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Штурмом они взяли здание представительства ЕС.

В Болгарии прошли митинги против решения властей сделать евро национальной валютой-2

Протестующие подпалили входную дверь Еврокомиссии и забросали фасад парламента краской. Собравшиеся также поджигали чучела еврочиновников. В происходящее пришлось вмешаться полиции. Задержаны 6 человек. Люди обеспокоены тем, что введение единой валюты приведет к резкому росту цен и разрушит финансовую независимость Болгарии. Напомним, что местные уже не первый раз демонстрируют свою неприязнь к евроинтеграции, которую насаждает новое правительство. Оно было утверждено в январе по итогам досрочных выборов и работает над присоединением страны к ЕС.

# Беларусь-Болгария # Кризис в ЕС

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