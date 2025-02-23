В Болгарии прошли митинги против решения властей сделать евро национальной валютой

Недовольные болгары заполонили улицы Софии. Местные жители вышли на масштабный митинг против решения властей сделать евро национальной валютой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Штурмом они взяли здание представительства ЕС.
Недовольные болгары заполонили улицы Софии. Местные жители вышли на масштабный митинг против решения властей сделать евро национальной валютой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Штурмом они взяли здание представительства ЕС.
Протестующие подпалили входную дверь Еврокомиссии и забросали фасад парламента краской. Собравшиеся также поджигали чучела еврочиновников. В происходящее пришлось вмешаться полиции. Задержаны 6 человек. Люди обеспокоены тем, что введение единой валюты приведет к резкому росту цен и разрушит финансовую независимость Болгарии. Напомним, что местные уже не первый раз демонстрируют свою неприязнь к евроинтеграции, которую насаждает новое правительство. Оно было утверждено в январе по итогам досрочных выборов и работает над присоединением страны к ЕС.