Депутат бундестага: нам нужны удобрения из Беларуси, мы хотим торговать с ней. Почему мы не можем этого делать?

Вальдемар Гердт, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии»:

То, что мы делаем сейчас с Беларусью, нам невыгодно ни в каком случае. Мы одна цивилизация. У нас один генетический код. Но если мы дальше будем себя так вести, то наши братья, наши соседи будут работать с китайцами. Так что мы останемся никому не нужной захудалой провинцией. Зачем вы это делаете? Кому от этого выгода? Выгода здесь нашим заокеанским друзьям, которым надо посеять очаги напряженности на европейском континенте. Я уверен, что у нашего нового канцлера не хватит рычагов влияния, чтобы сказать: «Слушайте, да оставьте вы эту страну в покое. Пусть развивается так, как она считает нужным». Мы зачем лезем туда опять? Нам нужны удобрения из Беларуси, нам нужен этот контакт, мы хотим торговать с ней. Почему мы не можем этого делать с нашим соседом? Только потому, что вы решили, что система, которая там, хуже, чем та, которая у вас? Но посмотрите на свои выборы. Вы же опозорились на весь мир.