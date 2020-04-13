Интернет-магазины не могут менять стоимость товара после заказа

Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство в очередной раз разъяснило некоторые важные моменты совершения покупок в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, неправомерным считается уведомление о повышении стоимости после того, как клиент сделал заказ и продавец подтвердил его по цене, указанной на сайте. Товар должен быть реализован по цене, указанной в момент заказа. В случае нарушения у покупателя есть несколько способов защиты своих прав, от письменной претензии продавцу до составления искового заявления в суд. Кроме того, содействие можно просить у общественного объединения потребителей.