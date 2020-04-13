Прямой эфир

Интернет-магазины не могут менять стоимость товара после заказа

13 апреля 2020 14:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Антимонопольное ведомство в очередной раз разъяснило некоторые важные моменты совершения покупок в интернете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, неправомерным считается уведомление о повышении стоимости после того, как клиент сделал заказ и продавец подтвердил его по цене, указанной на сайте. Товар должен быть реализован по цене, указанной в момент заказа. В случае нарушения у покупателя есть несколько способов защиты своих прав, от письменной претензии продавцу до составления искового заявления в суд. Кроме того, содействие можно просить у общественного объединения потребителей.

Больше новостей экономики за 13 апреля здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Visa увеличила лимит бесконтактных платежей, не требующих подтверждения ПИН-кодом
13 апреля 2020 14:27

Visa увеличила лимит бесконтактных платежей, не требующих подтверждения ПИН-кодом

Новости экономики за 13.04.2020
13 апреля 2020 14:24

Новости экономики за 13.04.2020

«Вот многие смеются над Президентом, что он говорил про трактор. Если не мы, то кто посеет?» Белорусские аграрии о короновирусе и посевной
12 апреля 2020 17:55

«Вот многие смеются над Президентом, что он говорил про трактор. Если не мы, то кто посеет?» Белорусские аграрии о короновирусе и посевной