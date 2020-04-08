Антисептики стал выпускать Любанский крахмальный завод, а маски начали шить в Заславле на трикотажном предприятии

Новости Беларуси. Все больше и больше предприятий в Минской области перепрофилируются под выпуск товаров медицинского назначения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сменил формат и Любанский крахмальный завод. Теперь и меховой комбинат шьёт маски. Показываем, как в Витебске переориентировали швейные предприятия Сейчас он выпускает дезинфицирующие средства. Пока что только для рук, но уже 10 апреля в ассортименте появятся и жидкости для обработки поверхностей. Первая партия антисептиков уже доставлена ​ в медицинские учреждения области.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

При необходимости мы и третью смену сможем запустить. Большую тару дезсредств начали делать, но есть потребность, скажем так, в аптечной сети – небольшая – для населения. Как наши коллеги говорят, чтобы было удобно положить в сумочку. Может быть, еще увеличим объемы производства в такой более мелкой таре (например, в поллитровой) именно для потребительских нужд.

Производство трикотажных изделий в Заславле также полностью перешло на производство средств индивидуальной защиты. Так, 9 апреля здесь выйдут на производственную мощность в 50 тысяч медицинских масок в сутки. А с 13 апреля объемы увеличатся еще в два раза. В том числе здесь будут производить по 15 тысяч защитных костюмов. Мощность – 317 штук в минуту. Как на белорусском предприятии производят медицинские маски