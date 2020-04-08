Антисептики стал выпускать Любанский крахмальный завод, а маски начали шить в Заславле на трикотажном предприятии
Новости Беларуси. Все больше и больше предприятий в Минской области перепрофилируются под выпуск товаров медицинского назначения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сменил формат и Любанский крахмальный завод.
Теперь и меховой комбинат шьёт маски. Показываем, как в Витебске переориентировали швейные предприятия
Сейчас он выпускает дезинфицирующие средства. Пока что только для рук, но уже 10 апреля в ассортименте появятся и жидкости для обработки поверхностей. Первая партия антисептиков уже доставлена в медицинские учреждения области.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
При необходимости мы и третью смену сможем запустить. Большую тару дезсредств начали делать, но есть потребность, скажем так, в аптечной сети – небольшая – для населения. Как наши коллеги говорят, чтобы было удобно положить в сумочку.
Может быть, еще увеличим объемы производства в такой более мелкой таре (например, в поллитровой) именно для потребительских нужд.
Производство трикотажных изделий в Заславле также полностью перешло на производство средств индивидуальной защиты. Так, 9 апреля здесь выйдут на производственную мощность в 50 тысяч медицинских масок в сутки. А с 13 апреля объемы увеличатся еще в два раза. В том числе здесь будут производить по 15 тысяч защитных костюмов.
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Андрей Сериков, директор предприятия:
Мы сделали маски с фильтрующим полотном, маски для медицинских работников, которые обладают необходимым наносником для удобства ношения. Мы сделали простые маски для населения.
Для нас, конечно, это новый вид продукции, который мы только осваиваем. Существуют какие-то шероховатости, которые мы, я думаю, в кратчайшие сроки преодолеем.
Александр Турчин выразил благодарность бизнесу центрального региона. Десятки компаний сейчас обеспечивают медиков питанием и предлагают спонсорскую помощь.