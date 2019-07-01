Новости экономики за 01.07.2019

Новости Беларуси. Сколько купюр было заменено на монеты в процессе деноминации, зачем нужна система мгновенных платежей и какую прибавку в этом месяце получат военные пенсионеры? С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий. ТРИ ГОДА НАЗАД В БЕЛАРУСИ ПРОШЛА ДЕНОМИНАЦИЯ Ровно три года назад в кошельках белорусов снова зазвенели монеты. Произошла деноминация национальной денежной единицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В канун очередной годовщины специалисты подвели некоторые итоги и пришли к выводу, что поставленные тогда цели достигнуты. В первую очередь удалось значительно снизить издержки при пересчете наличности и затраты на ее производство. 600 миллионов купюр были успешно заменены на монеты. Их срок службы составляет от 10 до 15 лет, в то же время мелкие банкноты иногда с трудом выдерживали 8 месяцев. Немаловажно и то, что вместе со старыми банкнотами ушло большое количество нулей, которые мы вынуждены были держать в голове. ГОСЗАКУПКИ ТЕПЕРЬ БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ И СТАНУТ БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНЫМИ Проведение государственных закупок в Беларуси полностью оцифровано. С 1 июля весь процесс – от размещения плана до заключения договора – будет иметь форму электронного документа. Новые правила позволяют провести сделку абсолютно прозрачно.